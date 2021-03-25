拆局｜美證監擬出招　審計檢查打殘中概股　徐家健料退市潮將現

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-25 19:40

本周三（24日）在美國上市的中概股發生一場小股災，緣於美國證券交易委會（SEC）通過「臨時最終修正案」，令不符合美國的審計標準的外國上市公司面臨除牌。資金用行動表達憂慮，一眾中概股遭「掟貨」。學者徐家健認為中證監未必會「妥協」讓美國監管機構抽查中國公司的文件，料未來將現中概股除牌潮。

阿里巴巴回港第二掛牌，相信會牽動新一波中概股回歸港股的潮流。（視覺中國）

中概股除牌陰霾，可謂特朗普的「遺產」。去年12月，時任美國總統特朗普便簽署《外國公司問責法案》，倘若外國公司連續3年不遵守美國審計標準，則將其從美國交易所中剔除。

雖然美國政壇其後變天，但法案仍繼續。 美國證券交易委會（SEC）周三（24日）終通過「臨時最終修正案」，就著外國公司被視為不符合美國的審計標準，公開徵詢公眾意見。修正案要求公司向監管機構證明，它們不是外國政府實體所擁有或控制的，且要求披露審計安排和政府影響力。

法案要求「頗辣」 中概股除牌風險大增

今次SEC的法案雖然適用於任何國家的公司，但現時只有中國公司拒絕海外監管機構如SEC轄下的上市公司會計監督委員會（PCAOB），檢查審計中國公司的當地會計師事務所。

由於條款「頗辣」，包括要求中國公司披露核數師的工作底稿，甚至其它需中證監批准的文件。在現時中美交惡之下，料中證監未必輕易「妥協」，意味中概股被除牌的機會不少，因而大受沽壓，其中騰訊音樂（TME）、唯品會（VIPS）、愛奇藝（IQ），單日分別暴跌23.3%、21.4%及19.9%；百度（BIDU）亦跌近一成。一眾電動車中概股，如蔚來汽車（NIO）、及理想汽車（LI）均跌逾一成。

百度在香港的招股文件已提及未經中國部門批准，PCAOB不得進行檢查。（招股文件截圖）

中概股一早「戴頭盔」

事實上，中國公司避過PCAOB抽查已不是新鮮事，一眾赴美上市而採用中國核數師的中國公司，一早都已經披露相關風險，翻查它們的招股文件FORM F-1，均有提及公司不受PCAOB監管，以百度為例，其在香港的招股文件已提及「本文件及我們提交予美國證監會的20-F表格年度報告中所述的合併財務報表審計師，與在中國營運的其他獨立註冊會計師事務所一樣，不允許接受美國上市公司會計監督委員會（簡稱PCAOB）檢查，因此，閣下不享有該等檢查的裨益。此外，因缺乏PCAOB檢查導致的針對在美上市的中國公司面臨諸多立法及監管變化，以及因中美政治緊張局勢導致的其他變化，可能對我們於美國上市及交易和證券成交價產生重大不利影響。」

美國克林信大學經濟系副教授徐家健解釋，現時所有中國公司都需要得中證監批准，才可以公開核數工作底稿，因此獲准到美國上市，只是特殊安排，「早年中美關係良好，故爭取到毋須提交工作底稿或其它文件，就能到美國上市的『優惠待遇』，但現今關係急轉直下，是否仍然有這個待遇呢？」

徐家健認為中國公司私有化涉資成本高，不合符合經濟效益。（歐嘉樂攝）

徐家健料將掀起退市潮

他認為，中證監不願公開中國公司生意賬目，或有一個憂慮，某些行業及公司或會牽涉敏感國家資料，隨便讓美國監管機構抽查，「心入面或會不舒服」。倘若商界想繼續維持美國上市地位，遊說中證監批准公開底稿，但只局限於不牽涉國家機密的私企。不過，他預計中國公司退市是大勢所趨，「公開工作底稿只是暫時保住上市地位，假如未來美國仍要『搞』中國公司，還有很多招數可以出，我諗未來中國公司都會選擇離開美國，一了百了」。

現時美國上市公司要退市可以選擇私有化，但徐家健認為私有化涉資成本高，且要說服股東，整個私有化時間長，不合符合經濟效益。另一個快速退市機制就是到其它地區第二上市，他相信大部份中國公司將會採用這個方法。目前有超過200間中國公司在美國上市，它們未來到其它地方第二上市機會十分大，如香港、深圳、上海、新加坡等地。「雖然不一定全部中國公司都來香港第二上市，不過這幾個地方，又以香港流動性最高，又是世界三大國際金融中心，實力故雄厚的公司都會以香港作首選」。