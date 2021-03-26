美股反彈｜旅游熱Tripadvisor升11.11%　中概股弱百度跌近一成半

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-26 05:08

美股從連日的跌勢中反彈，道瓊斯工業指數升199.42點或0.62%，報32619.48點。納斯達克指數收市升15.79點或0.12%，報12977.68點。標普500指數升20.38點或0.52%，報3909.52點。GameStop ( GME ) 升52%報183.75。憧憬疫情緩和，旅游相關股份帶動升勢力，網絡平台Tripadvisor(TRIP）升11.11%；中概股繼續跌，百度（BIDU）跌14.47%，報204.57美元按，比例折合港股約199港元，比港股收市跌12.2%。騰訊音樂（TME）跌12.079%。不過富途則升5.6%，報111.77美元。

早段三大指數低開，道指曾下跌348點，其後科技股轉跌為升，尤其是旅游相關公司拉動升勢，網絡平台Tripadvisor(TRIP）升11.11%，報54.11美元。Expedia（EXPE）升5.13%，報8.52美元；Agoda母公司Booking Holdings（BKNG） 升3%，報66.18美元。美國航空（AAL）和美國聯合航空（UAL）分別上漲了4.4％和4.12%，挪威郵輪公司（NCLH）和嘉年華郵輪集團（CCL）分別上漲了2.88％和4.02％。波音公司上漲了3.3％。

大盤科技股方面Tesla比前一天收市升1.61%，報640.9美元。蘋果升0.42%，報120.59美元。谷歌跌0.03%，報2044美元。微軟跌1.33%，報232.34美元。