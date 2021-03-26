亞投行：警惕新興市場本幣暴跌風險

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-26 14:42

近日，亞洲開發銀行（ADB）行長淺川雅嗣（Masatsugu Asakawa）在接受訪問時警告稱，以史為鑑，美國國債收益率上升可能引發亞洲各地的貨幣和債務危機。

「過去的經驗表明，只要美國收益率走高，新興市場和發展中市場的資本市場就會受到重大沖擊，」《彭博》援引淺川雅嗣表示，亞洲發展中國家為了抗擊疫情，已經揹負了大量美元債務。如果美國國債收益率的進一步上漲，將導致當地貨幣暴跌，並增加了資本外逃和貸款違約的風險。

過去一個月，美債收益率的進一步抬升令市場擔心美元的升值。今年以來，美元指數已經從年初的低點上漲近3%，而泰銖等貨幣兑美元匯率則累計下跌。渣打高級策略師Ilya Gofshteyn表示，美國收益率的波動「可能會依然保持高位，這對新興市場貨幣來説是個壞消息」。

與此同時，投資者也加速拋售新興市場資產。國際金融協會數據顯示，流入新興市場股票和債券的資金從去年11月創紀錄的1,074億美元，在今年2月份降至312億美元。3月第一周，新興市場跨境資產流動出現了自去年10月以來的首次淨流出。

區內非金融企業償債風險不大

不過，穆迪本月初發布報告稱，大多數評級亞洲非金融公司償債風險不大。在過去幾年的高發行速度和強勁的市場需求的支撐下，企業將基本上能夠再融資。隨着經濟活動逐漸從冠狀病毒中恢復，以及各國央行保持寬鬆政策，大多數公司的再融資條件將是有利的。只有低評級、高收益的公司面臨高的再融資風險。

柏瑞於近日研報中表示了對新興市場企業債的看好，認為該資產基本面良好，槓桿率低於發達市場企業債，且不存在真正意義上的信用惡化。新興市場強大的投資者基礎也為該資產的穩健發展添了助力。

淺川雅嗣也指出，根據20國集團（G20）去年3月建立的框架，貸款國家在加大債務減免屬正確。與此同時，增加稅收也很關鍵，因為這將有助於緩衝國內資本市場，減少對借貸的依賴。