傳小紅書計劃今年赴美上市　官方回應：暫無IPO計畫

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-26 09:00

據《界面新聞》報道，前花旗集團TMT投資銀行部亞太區董事總經理楊若將加入小紅書，擔任公司CFO一職。此前有媒體報導，小紅書考慮最早今年赴美上市，投資者稱IPO對該公司的估值可能超過100億美元。

小紅書確認了上述任職消息，並表示楊若未來將負責公司財務戰略的制定、財務管理及內控等工作，但公司表示，暫無IPO計畫。

據知情人士表示，公司其實已經和數家銀行商談了可能的上市安排，但對於具體的上市時間以及上市規模目前尚未確定。有投資者表示，這次上市可能會使公司的估值超過100億美元，明顯高於最新60億美元的私人融資投後估值，相對2020年同期E輪融資之後的50億美元更是偏高。

經歷了多輪融資之後，小紅書股東方面眾星雲集，不僅包括阿里巴巴和騰訊這樣的網路巨頭，而且金沙江創投和紀源資本（GGV Capital）目前也身在其中。

而在用户數據方面，根據小紅書方面2020年12月的統計，月度活躍的年輕用户超過1億，這其中有超過70%的用户為90後，超50%的用户為95後，他們2020年在小紅書發佈了近3億篇筆記，而每日產生的搜索達到1億次。

其中，單是美食一個類別，2020年全年的搜索量就達到了13億次，而該類別下的筆記數量接近2,000萬篇。

目前尋求上市的中國科技企業並不止小紅書一家。根據此前報道，在線醫療初創公司Medlinker在最近一次融資中的估值約為10億美元，有計劃今年（2021年）晚些時候在香港上市，而它得到了騰訊、紅杉資本中國和華興資本等投資者的支持。

此外，社交聊天應用Soul也宣佈會在美國掛牌上市，估值也與Medlinker相近，而作業幫更是走出了和小紅書類似的步伐，它宣佈聘請YY歡聚時代的CFO，為可能的IPO做準備。

不過這些公司與字節跳動和滴滴出行相比，規模上都是小巫見大巫，其中字節跳動近期已經聘請了小米的高管擔任CFO，而根據數據，2020年12月最近一次募資後它的估值為1,800億美元，有市場人士預計今年（2021年）可能IPO。

而滴滴出行在2019年最後一次私募中的估值為620億美元，市場人士預期可能會在二季度IPO。但對於市場猜測，上述兩家公司目前均未官宣。