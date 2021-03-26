余偉文︰美聯儲貨幣政策一旦轉向　可能觸發全球資金流向逆轉

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-26 08:45

香港金管局總裁余偉文接受內媒專訪時稱，對他而言，金融市場目前最大的擔憂是央行的貨幣政策如何正常化，原因是現在的資產價格與實體經濟似乎脫節，出現一些泡沫化的現象，超低的利率疊加非常寬鬆的財政政策，從而推高資產價格。

余偉文向《21世紀經濟報道》訪問續稱，會引發資產價格快速調整最主要的因素，可能是美國通脹。他又指，美國聯儲局貨幣政策一旦轉向，可能觸發全球資金流向逆轉，成為衝擊市場的「黑天鵝」或「灰犀牛」，市場調整可能「更快更深」。他建議亞洲央行未雨綢繆，採取應對措施，應該「儲備子彈」。

他提醒，在目前市場流動性十分充裕、風險資產價格高企的環境下，美聯儲第一步可以做的就是減少買債，要留心到時市場反應。

另外，粵港澳三地監管機構，早前簽署「跨境理財通」諒解備忘錄，余偉文說，希望理財通今年下半年啟動。金管局與人民銀行下屬機構，也就數個數字貨幣項目進行合作，包括多種央行數碼貨幣跨境網絡、區塊鏈貿易融資、數字人民幣試點，以及香港居民去內地如何使用數字人民幣。

余偉文又指，內地公布了在2060年實現「碳中和」的目標，香港在綠色債券發行方面緊跟國際標準，是籌集國際投資者綠色資金的理想平台。