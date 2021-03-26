績後榮辱互見　美圖、農夫山泉跌超4%　恒大汽車升逾2%｜港股異動

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-26 11:20

去年全年虧損收窄的美圖公司（1357）跌4.83%，去年虧損擴大至逾91億的恒大汽車（0708）升1.77%，農夫山泉（9633）跌超4%，上季盈利按年大升175%的騰訊（0700）升1.65%。

美圖去年全年虧損收窄至4,097萬元（人民幣．下同），折合約4,871萬港元，2019年同期蝕3.97億元；持續經營業務的經調整利潤為6,089.2萬元，是上市以來首次錄得全年盈利。

恒大汽車去年全年虧損76.65億元，折合約91.19億港元，2019年全年虧損49.47億元，不派息。新能源汽車產業累積投入474億元。收入154.87億元，按年增長63.6%，當中健康管理分部收入為152.99億元，新能源汽車分部收入為1.88億元。

農夫山泉去年全年公司擁有人應佔溢利為52.77億元，折合約62.74億港元，按年增加6.6%；收入為228.77億元，按年下降4.8%，當中包裝飲用水產品的收益佔總收益的比例為61.0%，較2019年 的59.7%有所提高。飲料產品的收益佔總收益 的比例由2019年度的38.8%下降至37.3%。

騰訊上季非國際財務報告準則（non-IFRS）純利按年上升30%，至332.07億元；股東應佔溢利按年升175%，至593.02億元。