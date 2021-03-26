新疆棉花｜逾40名藝人終止與H&M、NIKE等品牌合作　迪麗熱巴有份

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-26 12:00

H&M、Nike、UNIQLO、Adidas等知名服飾品牌因「拒用新疆棉花」，而遭內地網友群起抵制，據《澎湃新聞》昨日（25日）報道，中國明星如迪麗熱巴、楊冪、易烊千璽等也都紛紛宣布解除和涉事品牌的合作關係，目前超過40位內地藝人宣佈與10個所涉品牌解約。

Adidas公佈，Jackson Yee（易烊千璽）公司發聲明指，堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止與「adidas Originals」品牌的一切合作。另外Jackson Yee與「adidas neo」品牌的合作已於2020年12月31日到期。

楊冪和迪麗熱巴工作室微博也發聲明稱，決定終止和Adidas品牌的全部合作，堅決抵制一切造謠欺辱中國的行為。

此外，宣佈終止和Adidas合作的亦有陳奕迅、彭于晏、鄧倫、Angelababy、陳立農、王嘉爾、宋妍霏、趙露思、張鈞甯、彭昱暢、丁禹兮、任敏、金晨、邱天。

與此同時，Uniqlo方面，王源、井柏然、倪妮、雷佳音宣佈解約。王源工作室發佈聲明表示王源及其工作室與「優衣庫UNIQLO」品牌無合作關係，井柏然和倪妮工作室表示已終止和優衣庫品牌合作。他們及其工作室表示堅決抵制一切造謠、欺辱、污名化中國的行為。

NIKE方面，王一博和譚松韻宣佈終止與NIKE品牌一切合作。H&M方面，黃軒和宋茜、辣目洋子相繼宣佈已無合作。PUMA方面，劉昊然、李現、楊洋、古力娜扎、許光漢、劉雯紛紛宣佈終止和PUMA品牌的一切合作關係。

CONVERSE、Calvin Klein（CK）、Tommy Hilfiger、New Balance、Burberry也陸續收到不同的內地藝人宣佈決定終止有關合作。

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