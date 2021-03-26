百度投身造車事業何優勢？　擁1944項相關專利

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-26 16:18

電動車成為繼手機之後另一個更具潛力的市場，除了蔚來、理想、小鵬的造車新勢力，各互聯網科技公司亦紛紛傳出造車，百度（9888）今年1月份宣佈與吉利合作造車，回港二次上市，首日即破發，上演兩連跌，以現價206元計，跌近兩成，百度造車故事似乎沒有什麼吸引力。

百度無人駕駛專利多達328個

據企查查數據，「百度」相關的19,979條專利中，通過發動機、導航、車、駕駛、雷達、行駛等關鍵詞，篩選出1,944個與造車有關的專利。

美國汽車工程學會將自動駕駛級別分為L0-L5，級別越高，就越接近於完全自動駕駛。業內認為，智能駕駛對應L2級別，自動駕駛對應L3級別，無人駕駛對應L4級別及以上。

在自動駕駛領域最核心的L4級別「導航」能力上，百度有多達328條相關專利；其次是L3級別的自動駕駛領域，有280條相關專利；最低的為L2級別的智能駕駛，僅13條相關專利。

汽車工業協會信息服務委員會祕書長朱偉華表示，百度的高精地圖、AI算法、大數據都極具優勢，其中（中國）高精地圖優勢明顯，是連Tesla都很難具備的能力。

百度L4級別的自動駕駛能力，入局L2級別為主的智能電動車領域，若僅從整體的自動駕駛技術上來説，算得上降維打擊。

此外，百度的自動駕駛平台阿波羅（Apollo）商業化已經開始，未來10至20年將持續大力投入自動駕駛技術。目前百度已與約10家車廠達成合作，提供「小度車載」OS、AVP（自動泊車）、AMP（自動駕駛地圖平台）等技術產品。

百度芯片領域僅有一項專利。（資料圖片）

百度芯片領域僅有一項專利

不過，相比華為涉及發動機、驅動系統、散熱系統、電池等多個環節和零部件的電動專利佈局，以電動、充電等為關鍵詞搜索，百度僅有14條相關專利，其中大部分為優化無人車自動充電線路的專利、智能自行車充電的專利等基礎技術。

對於電動車領域，續航能力是關鍵，去年9月，Tesla創辦人 Elon Musk在「Tesla電池日」發佈了具備顛覆性的4680電池，業內甚至將其稱為Tesla破局的基礎。

此外，百度早前宣佈，旗下崑崙芯片業務完成獨立融資協議簽署，投後估值約130億人民幣（約154.83億港元）。目前，百度昆侖芯片主要被百度應用於智能電動汽車和雲計算業務。

目前，百度昆侖1會使用7納米製程，已經量產超過2萬片，在百度搜尋引擎和百度智慧雲生態夥伴等場景應用。 正在研發中的百度崑崙2將於2021年下半年實現量產，其性能比百度崑崙1再提升3倍。

據悉，三星一直以來為Tesla提供14納米芯片，據 Business Korea 報導，三星將為Tesla的車用資訊娛樂系統 （IVI）提供晶片，並以5納米製程投片。

不過，百度在芯片領域僅有一項專利，「通過主芯片和車聯網芯片的協同處理和交互，解決了目前車載終端聯網過程中存在的穩定性和兼容性問題，車載終端無需連接手機，能夠直接實現更豐富的應用功能。」是提升車聯網終端的數據處理效率，離真正的主控芯片尚遠。

百度與吉利合作彌補弱勢。（資料圖片）

百度與吉利合作彌補弱勢

百度此次入局造車，選擇擁有純電動架構的吉利作為聯合造車方，可謂是彌補弱勢，雙方正式合資成立新能源汽車車企，名為「集度汽車」。

百度CEO李彥宏表示，此次合作的集度首款車型將集成百度最先進自動駕駛技術和AI能力，預計最遲於2024年推出市場，未來10至20年將持續大力投入自動駕駛技術。