《路透》：Robinhood計劃允許非專業投資者購買IPO新股

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-26 15:30

《路透》周四（25日）報道，瞭解情況的消息人士透露，網絡經紀商Robinhood Markets正在建設一個平台，讓包括該公司自己的招股計劃在內的首次公開發行（IPO）「大眾化」，即允許其交易應用程序的用户可以像華爾街基金那樣搶先買入股票。

此舉或將進一步削弱華爾街對股票發行市場的掌控。鑑於企業及其聘請的投行在新發行股票時對面向投資者配股規模的嚴格控制，這一舉措將令Robinhood自己的IPO計劃得以更輕鬆地推進。

目前Robinhood的用户和其他非專業交易員不能直接購買企業新股，必須等到股票開始交易之後。由於新股首日交易的價格經常高於招股價，因此在IPO中獲得配股的大型基金公司佔據了先機。根據Dealogic提供的數據，美國2020年新上市企業交易首日的平均漲幅為36%。

消息人士稱，Robinhood計劃把其IPO總發股量的一大部分留給1,300萬用户，並利用該公司正在研發的技術管理這部分新股。

消息人士指出，目前還不清楚Robinhood會為此作出何種安排，也不確定該公司這一雄心能否取得成果。由於事情保密，消息人士要求匿名。Robinhood不予置評。