首家港資銀行恒生中國　以DingTalk提供對外服務　加快數碼化轉型

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-26 13:40

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲公佈，與恒生中國達成合作協議。恒生中國將透過阿里雲旗下DingTalk的新功能「服務窗」，為企業客戶提供金融服務，目前已上線回單、對賬單查詢下載及銀企對賬等功能服務，提升企業銀行業務的效率及安全性，加快數碼化轉型。

恒生中國是首家在DingTalk平台上開展對外服務的港資銀行。DingTalk「服務窗」能夠協助不同企業進行對外溝通、客戶管理、推送資訊等對外服務。恒生中國亦將推出恒生版「銀企通」，企業客戶只需登入DingTalk，即可享受銀行提供的線上電子服務。

為滿足銀行對網絡安全的嚴格要求，阿里雲充分整合「雲釘一體」能力，為恒生中國定制混合雲架構。該設計在保障用戶資訊安全的同時亦更符合業務合規要求，大大提升銀行服務效率，優化客戶體驗。

阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星表示，恒生中國「銀企通」結合阿里雲和 DingTalk，可在安全性及靈活性上取得平衡。相比於以往回單及對賬單主要採用郵寄及加密電郵方式發送給客戶，「銀企通」將提升了用戶資訊的安全性，並對操作流程進行優化升級，令資訊得以集中在同一平台，節省了銀行及企業雙方的人力和時間成本。

恒生中國副行長祝瑾表示，恒生對中國經濟發展充滿信心，期待能與阿里雲和DingTalk 繼續合作，豐富銀行業務場景的創新，推動銀行數碼化轉型，拓寬企業金融服務渠道。

恒生中國環球資金管理部主管劉穗來表示，透過與阿里雲和DingTalk的合作，豐富了自身金融科技手段，提升數碼化營運水平。恒生中國「銀企通」是基於業務特點度身打造的銀企溝通互動平台，將有助提升營運效率，促進業務拓展。