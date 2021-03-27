恒指下周睇實呢3點　盧駿匡：弱勢股比強勢股更多│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-27 17:00

恒指昨日（26日）收報28336點，升436點或1.6%，成交額達1,839億元，結好證券客戶投資組總裁盧駿匡指，港股阻力重重，而且弱勢股比強勢股更多，預料4月仍偏淡，可重點睇實恒指能否重上頭肩頂頸線之上。

盧駿匡表示，目前恒指回升近1月29日28259點低位，而昨日收市回升至近頭肩頂頸線水平，料將有明顯阻力，第一，下周要關注大市能否重上今日收市價之上，如可企穩其上，可向上挑戰29500點，該水平為重要阻力；第二，但如果大市反而收穿3月25日的27505點低位，意味反彈完結，初步支持為27100區；第三，250天綫（25858點）或26000區則為重要支持。

盧駿匡表示，目前恒指回升近1月29日28259點低位，而昨日收市回升至近頭肩頂頸線水平，料將有明顯阻力，下周有3方面關注大市。（圖片來源：彭博）

市況未穩 弱勢股比強勢股更多

盧駿匡指，恒指連跌多日後反彈實屬正常，3月25日恒指14天RSI跌至近30多水平，便遇反彈，目前14天RSI處43水平，如14天RSI重上50水平，大市料可回升至29000至29500水平，惟他提醒，「過去一段時間大市回升至約50水平以上，便告回落。目前大市14RSI離50水平不遠，博反彈的應『有得食就食』」。

下周便是首季季結兼月結，「季結並不必然造成大市波動，不過，目前大市走勢仍不明朗，市寬較差，強勢股與弱勢股比率為低，大市未來1個月將維持弱勢，預計4月仍會偏淡。」

短打為上 非大型升浪

由於現時市況未回穩，選股宜精選個股，盧駿匡表示，投資者可趁業績期檢視個股表現，選股方法例如公司業績對板、市場收貨，而股價又有成交配合等等，便值得跟進。當中可留意中海物業（2669），業績後大升，惟經過急升後吸引力降。

中海物業昨大升25.5%，報6.99元，創近半年高。公司全年多賺30%至7億元人民幣，營收按年增約20%至65.5億元人民幣，管理層預期未來5年年複合增長率為30%。

另外，他亦指，個別汽車股及科技股反彈不錯，而近期市場熱點的李寧（2331）昨自高位回落，或者是曇花一現，可能會形成新一批蟹貨。