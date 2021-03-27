中美歐博弈　恒指全周挫逾600點　體育股炒上│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-27 09:00

恒指連挫五日，累挫逾千點後，終於在周五（26日）見反彈，隨美股以及區內股市向好，最多曾飆逾500點， 收復二萬八大關。

周一（22日）恒指承接上周穿二萬九後的跌勢，其後因大國博弈以及土耳其等新興市場被逼加息的消息影響，每下愈況，周內歐美英就新疆人權問題，聯手制裁四名中國官員的事件發酵，是自1989年以來，歐盟事隔32年再次制裁中國。同時，中國亦回擊制裁歐盟，中歐關係緊張劇烈升級，歐洲議會更決定取消原定有關簽署中歐投資協定舉行的一個審議會，結果觸發周二（23日）恒指急挫最多超過500點，周三（24日）恒指更進一步下挫，不但跌穿28,300點的本月低位重要技術位，更連二萬八大關都不保，大市於周四（25日）見本周低點27,505點。至周五才擺脫跌勢，重返二萬八大關。

大國政經關係困擾市場，北水全周合計流出64.3億元，

科指全周挫近半成最傷

總結全周，三大指數難逃集體下跌，跌幅最大的是科指，科指全周跌421點或跌4.9%，收報8,129點。恒指收報28,336點，全周跌654點或跌2.3%；國指全周跌317點或2.8%，收報10,966點。

北水全周累計流出逾64億

北水方面，周五升市雖然錄得北水流入逾60億元，滬市深市各佔一半，不過大國政經關係困擾市場，本周計仍是流出多於流入，全周合計流出64.3億元。

新疆綿風波 內地體育用品股炒上

股份板塊方面，國際運動品牌的合作商股價急挫，事關一則新疆綿風波，事情源於歐盟就新疆人權問題制裁中國，其後有內地網民翻找出，國際品牌H＆M於去年的聲明，已經表明拒用新疆綿花，再來內地官媒點名批評多個國際品牌，與新疆棉花「割席」，包括Burberry、Adidas、Nike和New Balance等，內地藝人亦對相關國際品牌劃清界線，如楊冪、迪麗熱巴等內地藝人亦陸續宣布與Adidas等相關品牌解除合作關係。事件令到Nike的主要合作經銷方滔搏（6110）周四單日股價急挫一成，為Nike代工的藍籌股申洲國際（2313）全周挫逾12%，為跌幅第二大藍籌。

楊冪、迪麗熱巴等內地藝人亦陸續宣布與Adidas等相關品牌解除合作關係

反之，沉寂多時內地體育用品股突然走上，李寧及安踏股價單日急升一成。埋單計數，安踏全周累升逾6%，為升幅第二大藍籌。

藍籌內房業績後受捧

內房股本周現升勢，多隻藍籌內房發業績，藍籌新貴龍湖集團（0960）業績後，訂下今年銷售目標3,100億人幣，股價全周累升半成。另一隻藍籌股碧桂園（2007）訂新三年目標，致力去槓桿，股價於周五單日走高逾8%，是升幅最大藍籌。

百度本周掛牌屢見新低

百度屢見新低 嗶哩嗶哩暗盤「破發」

中概股受累美國收窄審計準則，在美國動輒出現逾一成跌幅，拖累本周回港上市掛牌的「BAT」之一百度（9888），股價屢見新低，一度跌至200元邊緣。連帶下周才正式掛牌上市的B站嗶哩嗶哩（9626），在暗盤市場出現「破發」，跌穿上市價。同業視頻股快手全周累挫一成一，成全周跌幅最大科指成分股。