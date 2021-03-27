美股｜指數齊升Nike升3.4%　中概股暴跌　教育股「跟誰學」跌五成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-27 06:43

美股三大指數周五（3月26日）高收，結束波動的一周。標普500指數漲1.7％至3,974.54，創歷史最高收盤價，今年至今漲幅達5.8％；道指尾段急抽，升453.40點，至33,072.88點，漲幅1.4％。早段回吐的納指收市漲1.2％，至13,138.72。 中概股卻齊齊暴跌，愛奇藝（IQ）大跌22％，百度（BIDU）、騰訊音樂（TME）、唯品會（VIPS）盤中曾跌超過一成，收市收窄跌幅。國内財經媒體將中概股異常表現歸咎與教育股跟誰學（GSX）暴跌的連鎖反應，稱由於跟誰學近期的單邊下降，投資基金爆倉，被迫將手中部分持倉低價拋售。而美國財經分析指，中國政府最新限制網上教育和相關廣告的政策，引致某些中國教育類股出現極端表現。

騰訊音樂（資料圖片）

道指收市前8分鐘抽升逾150點，蘋果等一眾落後科技股最後衝刺重拾升勢。道指成分股中表現最好先後為英特爾（INTC）升4.595%；思科（CSCO）升 4.07%；Nike（NKE）升3.392%。經濟重啟相關股份跑贏大市，銀行，能源和材料都是大贏家。

唯獨中概股表現強差人意。國内新浪財經、華爾街見聞將熱門中概股的異常表現歸咎與教育股跟誰學暴跌的連鎖反應。報道披露投資銀行高盛内部電郵，關於周五市前交易時段以低於市場價抛售總金額介乎5到16億美元的中概股，包括1000萬股百度，報價185美元；5000萬股騰訊娛樂，報價17.6美元；3200萬股唯品會，報價27.6美元；又引述傳聞指高盛還掛出了3270萬股愛奇藝的賣單，報價15.50美元。導致相關公司股價插水，跌勢延續到了正常交易時段。

跟誰學是國内知名網上學習平台（官網截圖）

多隻美國上市的中國教育股周五創三個月新低，跟誰學（GSX）盤中暴跌超50％，收市跌46.91％；好未來（TAL）盤中跌16.65％，收市跌11.262%；新東方教育科技集團（EDU）跌13.49％。

新政策限制網上教育引致部分教育股插水

美國最大財經分析公司之一InvestorPlace報告稱，中國教育類股票異動是因中國政府正對在線教育施加新限制，包括禁止6歲以下兒童在線學習以及禁止在國有媒體平台上投放網絡學習產品的廣告。國家新政策打擊了幼兒教育相關，或較依賴國内廣告的中國教育股。因此好未來、跟誰學、新東方等股票下跌。

好未來官網截圖

InvestorPlace報告又指，并非所有美國上市的中國教育股票都跌。為中國留學生提供綜合的教育解決方案的精英教育集團IPO上市（EEIQ）股價盤中飆升425％，收市報升287.50%。影子股也受益，北京華夏大地遠程教育網絡服務有限公司（WAFU）盤中升210％，收市升167.09%；華夏博雅（北京）教育科技有限公司（CLEU）盤中升37％，收市升 28.98%；蘇州四季教育(開曼）（FEDU）收市升34.33%。