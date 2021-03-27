中國經濟｜首兩月規模以上工業企業利潤　按年增1.79倍

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-27 11:45

據中國國家統計局網站3月27日消息，1-2月份，中國規模以上工業企業實現利潤總額1,1140.1億元人民幣﹙下同﹚，按年增長1.79倍，比2019年1-2月份增長72.1%，兩年平均增長31.2%。

1-2月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額3,752.2億元，按年增長1.82倍；股份制企業實現利潤總額7,762.5億元，增長1.69倍；外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額3,145.2億元，增長2.19倍；私營企業實現利潤總額3,316.9億元，增長1.37倍。

1-2月份，採礦業實現利潤總額988.4億元，按年增長83.0%；製造業實現利潤總額9294.2億元，增長2.20倍；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額857.4億元，增長57.5%。

1-2月份，在41個工業大類行業中，38個行業利潤總額按年增加，2個行業減少，1個行業持平。

主要行業利潤情況如下：計算機、通信和其他電子設備製造業利潤總額按年增長58.92倍，汽車製造業增長25.26倍，化學原料和化學製品製造業增長4.98倍，電氣機械和器材製造業增長4.31倍，專用設備製造業增長3.99倍，通用設備製造業增長3.19倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長2.71倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增長2.58倍，煤炭開採和洗選業增長2.04倍，紡織業增長1.43倍，非金屬礦物製品業增長87.0%，農副食品加工業增長45.8%，電力、熱力生產和供應業增長44.7%；石油和天然氣開採業下降28.7%。

1-2月份，規模以上工業企業實現營業收入16.87萬億元，按年增長45.5%；發生營業成本13.99萬億元，增長43.5%；營業收入利潤率為6.60%，按年提高3.15個百分點。

2月末，規模以上工業企業資產總計126.90萬億元，按年增長9.6%；負債合計71.27萬億元，增長9.4%；所有者權益合計55.63萬億元，增長10.0%；資產負債率為56.2%，按年下降0.1個百分點。

2月末，規模以上工業企業應收賬款16.28萬億元，按年增長16.4%；產成品存貨4.60萬億元，增長8.6%。

1-2月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為82.92元，按年減少1.16元；每百元營業收入中的費用為8.79元，按年減少1.38元。

2月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為79.8元，按年增加19.7元；人均營業收入為142.4萬元，按年增加41.6萬元；產成品存貨周轉天數為19.7天，按年減少6.4天；應收賬款平均回收期為57.9天，按年減少14.5天。