陳茂波：港全年貨物出口表現或不俗　前路曙光漸現但困境仍實在

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-28 11:39

財政司司長陳茂波今（28日）在網誌表示，相信環球經濟今年的主調是走向復蘇。隨著各地開始接種疫苗，加上各地寬鬆的貨幣環境、政府大規模財政刺激措施的支持下，全球經濟有望在今年下半年增強。

首兩月貨物出口錄37.6%增長

他又指，今年香港單是首兩個月的貨物出口，已錄得37.6%的增長，遠勝去年同期的下跌12%的紀錄，全年的貨物出口可望有不俗表現。至於服務輸出的復元步伐，將很大程度取決於跨境人員往來的恢復速度。

不過，陳茂波續指，儘管前路曙光漸現，但當下困境卻仍然實在。即使連續兩年面對嚴重赤字，政府仍推出1,200億元的逆周期措施，是希望能為企業及個人提供進一步支援，讓香港盡快走出疫情的陰霾，踏上經濟復蘇、正常生活之路。

（陳茂波網誌圖片）

陳茂波表示，為企業在資金周轉方面提供支援至為關鍵。去年4月推出的「百分百擔保特惠貸款」計劃，不足一年批出超過28,000宗申請，涉及金額約453億港元，相關企業合共聘用超過26萬名僱員。

此外，上月在財政預算案就上述計劃提出優化，將於明天（29日）生效，計劃優化後，每家企業最高貸款額由僱員薪金及租金總和的12個月，提高至18個月，上限為600萬港元（原為 500萬港元）。最長還款期由5年增至8年，還息不還本安排則由最多12個月增至最多18個月。連同前年已優化的八成及九成的信貸擔保產品，「中小企融資擔保計劃」截至今年2月底已合共惠及35,000多家企業，覆蓋超過56萬名僱員。

第四波疫情擾攘至今，令失業率攀升至7.2%的十七年高位。（廖雁雄攝）

去年11月底出現的第四波疫情擾攘至今，令失業率攀升至7.2%的十七年高位。陳茂波指，為協助失業人士渡過財政上的難關，他在預算案中宣佈設立有時限的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供150億港元的承擔額，為合資格借款人提供優惠低息貸款。該計劃在剛過去的周五（26日）已通過相關撥款申請，目標在下月內推出計劃。

除了提供臨時失業貸款計劃，政府亦透過其他措施，全力創造更多就業職位。陳茂波指，預算案提出額外撥款66億元，創造約30,000個有時限的職位。另針對不少基層市民疫情下開工不足問題，政府已建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，有關建議亦剛獲財委會通過，並爭取6月起實施。