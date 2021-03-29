華爾街大好倉：美國經濟能承受3%美債收益率　看好標指上4300點

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-29 09:00

華爾街大好倉、投資諮詢公司Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼（Ed Yardeni）預計，美國通脹將捲土重來。

據《新浪財經》報道，亞德尼預測，目前的市場狀況將在未來12至18個月內推動美國10年期基準國債收益率升至2.5%-3%。亞德尼表示：「這並不足以真正打擊經濟或股市。這不是災難。這不是大災難。在某種程度上，這反映了『債市義勇軍』（Bond vigilantes）對通脹的某種擔憂。」

亞德尼在20世紀80年代初創造了「債市義勇軍」（bond vigilantes）一詞，用來形容那些希望更高的國債收益率以補償通脹上升的投資者。

在目前的情況下，「債市義勇軍」正對流入經濟的數萬億美元疫情援助資金做出反應。他們對美聯儲主席鮑威爾和美國財政部長耶倫關於通脹將是暫時的觀點持懷疑態度。

目前，亞德尼本人支持關於通脹將是暫時的觀點。他説：「大部分的問題是由於所謂的比較效應，我們將通脹與一年前的價格水平進行比較，而一年前的價格水平很低。如果未來幾個月通脹率在按年基礎上達到2.5%，甚至更高的數字，比如2.8%，我們可以正確地將其解讀為一年前價格水平的跡象，而不是通脹大幅上升的跡象。」

上周五公佈的關鍵經濟數據顯示通脹温和，令華爾街鬆了一口氣。核心個人消費支出按年增長1.4%，而此前的普遍估計為1.5%。這使10年期美債收益率回落至1.67%。

亞德尼説：「我們必須獲得3月、4月和5月之類的數據，才能瞭解受疫情影響的通脹狀況。」

儘管他認為通脹是目前最大的市場風險，但他預計，生產率和技術創新的迅速提高將在降低成本壓力方面發揮重要作用。

他表示：「我們的經濟現在很熱，而且由於刺激性支票已存入人們的賬户，經濟將變得炙手可熱。在這種情況下，我認為收益將會很棒。」

他預計標普500指數到年底將達到4300點，較上周五收盤價上漲8%，預計2022年底該指數將升至4800點。

亞德尼説：「如果進入秋季和今年晚些時候，我們仍然看到通脹率頑固地徘徊在2.5%左右，而且還在進一步上升，那麼我認為我們必須考慮這樣一種可能性，那就是我們面臨的問題比預期的要嚴重。」