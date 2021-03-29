恒指半日升94點　內銀及內房股上揚｜持續更新

中概股上周大瀉，有報道指，Bill Hwang旗下老虎系對冲基金持股據報被高盛斬倉，涉及百度美股（美︰BIDU）、騰訊（0700） 旗下騰訊音樂（美︰TME）等多隻股份。今繼續留意中概股斬倉潮會否繼續，及美團（3690）公布業績後表現。
【12:16】恒指半日升94點
港股今早先低後高，並曾逼近28500點，半日升94點，報28431點，國指半日收報10988點，升22點，恒生科指報8051點，跌78點，成交額1,042.4億元。
科技股表現疲弱，美團（3690）半日瀉7.4%，報279.6元，網易（9999）跌1.1%，報157.4元，騰訊（0700）跌0.7%，報615.5元。
內銀股上揚，建行（0939）升2.3%，報6.62元，工行（1398）升3.3%，報5.62元，交行（3328）抽升5.2%，報4.89元。
內房股表現理想，龍湖（0960）升6.2%，報51.15元，恒大（3333）升5%，報15.56元，禹洲（1628）升3%，報2.38元。
航運股走勢個別，中遠海控（1919）跌2.5%，東方海外（0316）升6.3%，報98.9元。
【11:27】油價回落 無礙油股升勢
據報貨輪長賜號於埃及蘇彝士運河擱淺問題已解決，油價於亞洲時段回落，紐約期油每桶最新報60.49美元，跌0.8%，布蘭特期油每桶最新報64.22美元，跌0.54%。
油股方面，中海油（0883）升0.5%，報8.44元，中石油（0857）升1.4%，報2.85元，中石化（0386）升5.5%，報4.21元。
航運股方面，東方海外（0316）升5.6%，報98.2元。
【10:19】美團瀉逾5%
航運股今早普遍上揚，東方海外（0316）升5.4%，報98.05元，中遠海控（1919）升1.4%，報9.58元，海豐（1308）升3.7%，報26.35元，太航（2343）升1.9%，報2.18元。中遠海能（1138）升1.5%，報3.44元。
碼頭股亦上揚，升3.1%，報5.9元；招商局港口（0144）升2.2%，報11.94元。
港股倒升，恒指最新報2844點，升111點，恒指最新報8136點，升6點，國指最新報10997點，升31點。
美團（3690）跌5.4%，報285.8元。
至於近期處弱勢的泡泡瑪特（9992）升8.9%，報58.35元。
【09:42】港股跌幅擴大
港股早段跌幅擴大，恒指最新報28172點，跌163點，恒生科指最新報8028點，跌101點，國指最新報10878點，跌87點。
【09:20】恒生指數低開19點
恒生指數低開19點，開報28317點。國指低開28點，開報10937點。美團（3690）績後挫逾2%，報295元。騰訊（0700）及阿里（9988）平開，報620元及216元。
比亞迪（1211）、瑞聲（2018）、網易（9999）均跌超1%。華虹（1347）及中芯（0981）升逾1%。
港交所（0388）升逾1%，報468.8元。友邦（1299）升1%，報96.7元。