港股倒升　航運股普遍上揚　美團績後瀉逾5%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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中概股上周大瀉，有報道指，Bill Hwang旗下老虎系對冲基金持股據報被高盛斬倉，涉及百度美股（美︰BIDU）、騰訊（0700） 旗下騰訊音樂（美︰TME）等多隻股份。今繼續留意中概股斬倉潮會否繼續，及美團（3690）公布業績後表現。
【10:19】美團瀉逾5%
航運股今早普遍上揚，東方海外（0316）升5.4%，報98.05元，中遠海控（1919）升1.4%，報9.58元，海豐（1308）升3.7%，報26.35元，太航（2343）升1.9%，報2.18元。中遠海能（1138）升1.5%，報3.44元。
碼頭股亦上揚，升3.1%，報5.9元；招商局港口（0144）升2.2%，報11.94元。
港股倒升，恒指最新報2844點，升111點，恒指最新報8136點，升6點，國指最新報10997點，升31點。
美團（3690）跌5.4%，報285.8元。
至於近期處弱勢的泡泡瑪特（9992）升8.9%，報58.35元。
【09:42】港股跌幅擴大
港股早段跌幅擴大，恒指最新報28172點，跌163點，恒生科指最新報8028點，跌101點，國指最新報10878點，跌87點。
【09:20】恒生指數低開19點
恒生指數低開19點，開報28317點。國指低開28點，開報10937點。美團（3690）績後挫逾2%，報295元。騰訊（0700）及阿里（9988）平開，報620元及216元。
比亞迪（1211）、瑞聲（2018）、網易（9999）均跌超1%。華虹（1347）及中芯（0981）升逾1%。
港交所（0388）升逾1%，報468.8元。友邦（1299）升1%，報96.7元。