內房股集體上揚　恒大彈逾7%　藍籌龍湖漲超6% | 港股異動

撰文：黃文琪
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內房股集體走強，中國恒大（3333）揚逾7%，龍湖集團（0960）漲超6%，融創中國（1918）升近4%，碧桂園（2007）、萬科企業（2202）漲超3%，華潤置地（1109）漲近3%。
個股方面，龍湖集團早前公布，去年純利按年升9%至200.02億元（人民幣，下同），整體毛利率29.3%。總營收按年升22%至1,845.5億元。核心溢利按年升20%至186.9億元，核心稅後利潤率14.7%。淨負債率為46.5%。集團預計今年銷售目標3,100億元，按年增長15%。
中國恒大發佈公告，旗下房車寶集團成功引入弘毅投資、中信資本、中融國際、周大福、大聖資管、Anatole等17家投資方，投資額合計163.5億元，佔總股本比例為10%。投資方將以81.75億元購買6.5億股目標公司﹙持有房車寶﹚現有股份，以81.75億元認購6.5億股新發行股份。
長城證券此前發佈房地產周報提及，今年1至2月份，全國房地產開發投資13,986億元，按年增長38.3%；商品房銷售面積17,363萬平方米，按年增長1.05倍，住宅銷售面積增長1.08倍；房地產開發企業到位資金30,560億元，按年增長51.2%。