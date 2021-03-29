滙豐向企業客推綠色存款　期限至少3個月　入場門檻10萬元

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-29 21:38

滙豐向香港企業推出全新綠色存款，以港元和美元發行，存款期限為3個月或以上，中小企的最低存款門檻為100,000元或20,000美元。發行所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。據悉，存款息率方面要視乎個別客戶實際情況、市場環境等因素。

該行指，商業客戶尤其是中小企可透過簡單兼易於掌握的存款產品，將可持續發展議程融入日常財務活動中，為促進綠色轉型、建構更具抗逆力的未來出一分力。該行稱，新冠肺炎疫情促使企業重新思考業務發展的優次，並作出更符合可持續發展的計劃，去年9至10月訪問351間香港企業，96%香港企業深信可持續發展營運將能促進業務增長，其中46%公司預期可達5%的溫和增長，亦有14%受訪企業期望達到10%或以上的增幅。

滙豐香港工商金融主管方嘯表示，該行新推出的綠色存款，令該行產品方案更全面，亦貫徹該行對氣候議程的承諾，與各類型企業共同推動綠色轉型，而財務資源或有限的中小企，也能透過新產品參與其中。

滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，透過綠色存款，財務主管或司庫更可利用公司的現金盈餘，更靈活參與綠色金融市場，支持有環保效益的項目和計劃，包括可再生能源、可持續廢物管理和適應氣候變化等一系列議題。

該行今亦推出「從商愛地球」計劃，以進一步推廣淨零碳經濟的重要性，並增進企業對有關可持續金融等方面的知識。