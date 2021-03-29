傳韓藉對沖基金經理旗下基金被斬倉　累野村及瑞信錄巨額虧損

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-29 14:34

中概股於上周五（26日）美股市場表現相當疲弱，市場人士指出與韓藉對沖基金經理Bill Hwang旗下基金被斬倉有關。事件或導致多間金融機構蒙受損失。今早日資券商野村便發聲明，指出於美國的附屬公司因與客戶進行交易，或錄得潛在巨額虧損，並計劃向該客戶索償20億美元。

野村指出會採取合適方法以解決有關問題，並指出當潛在虧損的影響顯現，便會作進一步公布。消息促使野村股價挫逾16%，跌幅為過去年10年來最大。

另一大行瑞信亦受到波及。該行發聲明指出一間總部位於美國的重要對沖基金，上周對該行及其他銀行追加保證金要求違約。由於有關基金未能履行保證金承諾，瑞信及其他銀行作沽售行動。

瑞信強調要對沽售行動確切進行量化屬為時尚早，惟相信對首季業績可能帶來影響。

市場人士對今次事件相當關注，擔心今次會否引發另一場金融危機，亦不清楚有多少間歐洲銀行亦受事件影響。

美股市場於上周五出現多隻股份大幅下跌，據《華爾街日報》引述知情人士指出，被沽售的股份總值300億美元，其中媒體股ViacomCBS股價大跌27%。可是當日並無重大具體消息發出，令投資者感到意外兼震驚。當日多家大行如高盛﹑摩根士丹利及德意志銀行均大手沽出ViacomCBS等公司股票，報道指出與Bill Hwang旗下基金Archegos Capital Management平倉有關。