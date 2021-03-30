連登契媽推太空探索基金　京東、美團竟有份（附名單）

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-30 10:55

自今年初起爆紅﹑被稱為「連登契媽」的美國基金經理Cathie Wood，其主理的ARK近兩年來首次推出新基金，自然惹市場人士關注。這一隻將於今日（30日）登陸美股市場的基金，主題更是目前市場人士最多人談論的太空相關主題，更加倍成為市場焦點。想知道契媽今次如何佈局太空相關概念股，甚至想搭一搭契媽投資組合的順風車？可以先看看其持倉名單。

該隻名為太空探索系列基金（ARKX）將主要投資於「引領、賦能或受益於地球表面以外的技術賦能產品、服務」的國內外公司，包括軌道航空航天、亞軌道航空航天、賦能技術、航空航天受益者。

京東（JD）佔倉位4.91%排第五，阿里巴巴（BABA）及美團（3690）亦有上榜。（資料圖片）

該基金亦披露了投資名單，投資合共39隻普通股，有不少更是為人熟悉的中概股，其中京東（JD）是一眾中概股中，佔ARKX倉位最重，達到4.91%，排第五。比起飛機製造商波音（BA）及洛歇馬汀（LMT）及空中巴士（AIR FP）的倉位更重。若以上周五（26日）京東美股股價計算，總值5萬美元。

多隻中資科技股如阿里巴巴（BABA）﹑騰訊（0700）及美團（3690），與晶片製造相關的台積電及輝達（NVIDIA）亦有上榜。

ARKX持有京東610股、阿里巴巴72股、美團244股；第一倉位是天寶導航（TRMB），持有1,156股。

那麼一眾獲契媽納入太空探索系列基金的中概股，今早在港股市場表現如何？美團最新報291.4元，升3.9%，阿里升3.2%，報223.2元，京東（9618）升2.9%，報322.6元。