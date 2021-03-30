Archegos爆倉風波下　熱門中概股普遍下挫　跟誰學再插18%

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-30 08:40

Archegos爆倉風波概念股周一普遍下跌，跟誰學（美：GSX）跌超18%；唯品會（美：VIPS）跌近9%，百度（美：BIDU）跌近2%，富國銀行（美：WFC）據稱29日經手20億美元的4筆大宗交易，包括百度和唯品會；騰訊音樂（美：TME）則漲超1%，此前該公司宣佈回購價值10億美元的股份。

個別中概股錄得反彈，霧芯科技（美：RLX）漲17%，富途控股（美：FUTU）漲14%，嗶哩嗶哩（美：BILI）、名創優品（美：MNSO）漲超4%，攜程（美：TCOM）、阿里巴巴（美：BABA）漲超2%、陸金所（美：LU）漲超1%。

教育股集體下跌，華富教育（美：WAFU）跌21%，四季教育（美：FEDU）跌超19%；跟誰學跌超18%，該股3月以來累跌近70%。

愛奇藝（美：IQ）跌超5%，四個交易日累跌42.7%；理想汽車（美：LI）跌超4%、小鵬汽車（美：XPEV）跌超2%、蔚來汽車（美：NIO）、老虎證券（美：TIGR）跌超1%。

美股29日收盤漲跌不一，道指上漲約100點，再創盤中與收盤歷史新高。道指漲98.49點，或0.30%，報33171.37點；納指跌79.08點，或0.60%，報13059.65點；標普500指數跌3.45點，或0.09%，報3971.09點。29日盤中道指最高上漲至33259點，創盤中歷史新高。