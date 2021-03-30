恒生指數升逾百點　比亞廸績後曾插逾7%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-30 10:57

美元指數迫近93水平，高見92.964，創4個月新高。美國總統拜登周三料宣佈3萬億基建計劃。另外，美聯儲理事表示聯儲不會運用貨幣政策來幫助政府債務融資。隔日，道指上漲約100點，再創盤中與收盤歷史新高。

【10:56】內銀股普跌

內銀股普跌，建行（0939）績後先升後跌，現挫1.2%，報6.6元；工行（1398）跌0.72%，報5.55元；郵儲行（1658）跌1%，報5.88元；交通銀行（3328）跌0.61%，報4.89元，曾一度升至30天高位見4.94元。

滙豐（0005）先跌後升，現微升0.11%，報45.15元；東亞（0023）升1.2%，報16.64元。

【10:20】美團彈逾3%

京東（9618）最新升2.4%，報321元；美團（3690）彈3.6%，報290.6元。有「女股神」之稱Cathie Wood旗下的方舟基金公司將在周二（30日）推出其新基金ARKX，其中京東、美團意外入選。

其他科技股，騰訊（0700）微升0.2%，報613元；阿里巴巴（9988）升3.4%，報223.6元；百度（9888）揚3%，報209.4元。

【10:12】恒生指數現報28454點，升116點或0.41%。

【10:05】藍月亮績後插逾6%

藍月亮（6993）績後一度插逾6%，低見11.78元，最新報12.02元，仍跌4.6%。昨晚公布去年收入微跌0.8%。朝雲集團（6601）亦瀉6.2%，報8.08元。

【09:55】敘福樓績後升兩成

恒生指數現報28387點，升49點或0.17%。科技指數升99點或1.24%，報8080點。嗶哩嗶哩 （9626） 上市翌日，股價曾彈升至803.5，升0.2%，創上市後新高，惟仍低於招股價808元。

比亞迪 （1211） 績後曾低見158元，挫逾7%，最新報161元，瀉近6%；比亞迪料首季最多賺3億元。

敘福樓 （1978）績後升兩成，破頂高見0.93元，最新報0.88元，仍升17.3%。集團公布成功扭虧轉賺1.4億元並派末期息每股13.16仙。

【09:20】恒生指數高開214點

恒生指數高開214點，開報28552點。國指升97點，報11040點。阿里巴巴（9988）高開近4%，報224.4元。騰訊（0700）升0.3%，報613.5元。美團（3690）續挫0.9%，報278元。

申洲國際（2313）績後高開6.8%，報154.9元。

藥明生物（2269）及藥明康德（2359）升逾1%。友邦（1299）升逾1%。港交所（0388）升0.5%，報469.2元。