恒生指數午後升幅收窄　科指企穩8200點｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-30 13:29

美元指數迫近93水平，高見92.964，創4個月新高。美國總統拜登周三料宣佈3萬億基建計劃。另外，美聯儲理事表示聯儲不會運用貨幣政策來幫助政府債務融資。隔日，道指上漲約100點，再創盤中與收盤歷史新高。

【13:28】恒指午後升幅收窄

港股午後升幅收窄，恒指升279點，報28617點，國指最新報11035點，升92點，恒生科指升225點，報8206點。

【12:10】美團半日反彈半成

港股表現反覆向上，恒生指數中午收報28672點，半日升334點或1.18%；國企指數升120點或1.1%，收報11063點；恒生科指升252點或3.16%，收報8233點；大市成交額922.93億元。

聯想 （0992）領升恒生科指成分股，半日升13.1%，中午收報11.36元。

AMTXJ股齊反彈，騰訊（0700）中午收報618.5元，半日升1.1%；美團（3690）升5%，收報294.4元；阿里巴巴（9988）升3.5%，收報223.8元；京東（9618）升3.6%，收報324.8元；小米（1810）升2%，收報25.55元。

京東健康 （6618） 績後半日揚8.3%，中午收報115.5元；阿里健康（0241）收報22.45元，升4.4%；海吉亞醫療（6078）績後飆逾一成，中午收報53.1元，揚10.6%。

比亞廸（1211）去年業績遜預期，股價一度挫逾7%，其後跌幅收窄，半日跌3.6%，中午收報164.9元；東風（0489）跌4.7%，收報6.95元；吉利（0175）跌0.5%，收報19.8元。

中海外 （0688）績後插水，中午收報20.8元，半日跌4.6%，成為暫表現最差的藍籌股。華潤置地（1109）亦挫3.7%，收報39.3元。

【11:50】創板指數穩守2700點

內地股市低開高收。上證指數以近半日高位收市，最高見3457點，收報3455點，升20點或0.59%，成交額2,055億元人民幣。深證成指反覆向上，高位見13928點，收報13915點，升143點或1.04%，成交額2,676億元人民幣，兩市合共成交額4,731億元人民幣。

創板指數穩守2700點，半日收報2771，升37點或1.36%。

【11:48】美團（3690）彈升近半成，最新報294.2元。

【11:45】恒生指數升逾300點

恒生指數最新升320點或1.13%，報28658點；恒生科指升3.1%，報8226點；成交額883.08億元。

地產股個別走勢，中海外 （0688） 績後最新跌近5%，報20.85元；潤地 （01109） 績後跌3.6%，報39.35元。恒大 （3333） 靠穩，升0.13%，報15.36元；碧桂園 （02007） 升1%，報9.96元；雅居樂 （3383）一度揚2.2%，見12.94元，創新高，現升0.5%，報12.72元。

【10:56】內銀股普跌

內銀股普跌，建行（0939）績後先升後跌，現挫1.2%，報6.6元；工行（1398）跌0.72%，報5.55元；郵儲行（1658）跌1%，報5.88元；交通銀行（3328）跌0.61%，報4.89元，曾一度升至30天高位見4.94元。

滙豐（0005）先跌後升，現微升0.11%，報45.15元；東亞（0023）升1.2%，報16.64元。

恒生指數最新210點，報28549點；科技指數升201點，報8182點。

【10:20】美團彈逾3%

京東（9618）最新升2.4%，報321元；美團（3690）彈3.6%，報290.6元。有「女股神」之稱Cathie Wood旗下的方舟基金公司將在周二（30日）推出其新基金ARKX，其中京東、美團意外入選。

其他科技股，騰訊（0700）微升0.2%，報613元；阿里巴巴（9988）升3.4%，報223.6元；百度（9888）揚3%，報209.4元。

【10:12】恒生指數現報28454點，升116點或0.41%。

【10:05】藍月亮績後插逾6%

藍月亮（6993）績後一度插逾6%，低見11.78元，最新報12.02元，仍跌4.6%。昨晚公布去年收入微跌0.8%。朝雲集團（6601）亦瀉6.2%，報8.08元。

【09:55】敘福樓績後升兩成

恒生指數現報28387點，升49點或0.17%。科技指數升99點或1.24%，報8080點。嗶哩嗶哩 （9626） 上市翌日，股價曾彈升至803.5，升0.2%，創上市後新高，惟仍低於招股價808元。

比亞迪 （1211） 績後曾低見158元，挫逾7%，最新報161元，瀉近6%；比亞迪料首季最多賺3億元。

敘福樓 （1978）績後升兩成，破頂高見0.93元，最新報0.88元，仍升17.3%。集團公布成功扭虧轉賺1.4億元並派末期息每股13.16仙。

【09:20】恒生指數高開214點

恒生指數高開214點，開報28552點。國指升97點，報11040點。阿里巴巴（9988）高開近4%，報224.4元。騰訊（0700）升0.3%，報613.5元。美團（3690）續挫0.9%，報278元。

申洲國際（2313）績後高開6.8%，報154.9元。

藥明生物（2269）及藥明康德（2359）升逾1%。友邦（1299）升逾1%。港交所（0388）升0.5%，報469.2元。