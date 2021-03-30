潤地去年多賺近4%至298億元人民幣　旗下物管華潤萬象多賺124%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-30 09:01

華潤置地（1109）公布截至去年12月底止全年業績，扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為241.4億元（人民幣‧下同），按年增加11.6%；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利為298.1億元，按年增3.6%。派末期息1.102元，連同中期息全年派息1.252元，按年增17.4%。

公司指出年內綜合營業額為1,795.9億元，按年增21.2%，其中開發物業營業額為1,571.4億元，按年增23.5%；投資物業租金收入為127.9億元，按年增4.5%。

公司又指出，去年實現簽約額為2,850億元，按年增17.5%。截至去年底已銷售尚未結算簽約額為2,728億元，其中1,576億元已鎖定於今年內結算。

公司表示去年新增土儲計容面積為1,492萬平方米，截至去年總土地儲備為6,809萬平方米。

華潤萬象按年多賺1.2倍

至於旗下的華潤萬象（1209），公布上市後首份業績，股東應佔淨利潤為8.18億元，按年增124.1%；核心股東應佔溢利為8.16億元，按年增148%。派末期息0.132元。

公司指出去年收入為67.79億元，按年增加15.5%，其中住宅物業管理服務板塊收入為38.83億元，按年增11.9%；商業運營及物業管理服務收入為28.95億元，按年增20.8%。

公司表示，住宅物業管理服務在管建築面積為1.07億平方米，商業運營服務的已開業購物中心建築面積為610萬平方米，已開業寫字樓建築面積為150萬平方米。