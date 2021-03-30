金管局﹕本港家庭淨資產比率高於英美日　銀行信貸質素一直良好

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-30 15:00

去年香港經濟收縮5.4%，為歷年來表現最差的一年。就算本港家庭債務增長在去年增幅放緩了7.3個百分點至5.5%，本港家庭負債佔本地生產總值比率仍增加接近10個百分點。有關數據引起市場人士關注。金管局高級助理總裁劉應彬於最新一期《匯思》內派定心丸，指出本地家庭整體存款總額，足為家為負債總額的3倍，與其他主要經濟體如英﹑美及日本等相比，本地家庭資產淨值對負債比率是最高。

劉應彬又指出，當局認為香港整體家庭信貸質素良好，家庭財務狀況穩健。雖然預料在未來一段時間，周期性及結構性因素均會令家庭負債對本地生產總值比率，維持在較高水平，仍相信整體家庭負債風險可控，著大眾無須擔心。

劉應彬指出，要充份理解過去數年家庭負債比率持續上升的原因，及其對金融穩定的影響，要先分析本港家庭負債結構。住宅按揭是目前本港家庭負債最大構成部份，佔比達68%﹑其次為其他私人用途貸款，佔比為27%，信用卡墊款佔比為5%。縱使住宅按揭貸款因本地住宅需求持續增長，可是在樓市逆周期措施下，住宅按揭貸款上升速度已較樓價溫和。其他私人用途貸款中，大部份為私人銀行客戶的有抵押貸款。

劉應彬指出，香港小部份家庭負債屬消費性信貸。此類貸款一般並無抵押，隨著經濟下行令還款人收入下降。這類貸款會為銀行帶來較口高信貸風險。由於香港大部份家庭貸款屬投資相關的有抵押貸款，所以經濟下行為銀行帶來的信貸風險相對較低。

他指出審慎的信貸風險管理措施是本港銀行經歷多次經濟下行後，仍一直保持信貸質素良好的原因。他強調金管局會一如以往繼續確保銀行審慎批出貸款，及密切留意銀行貸款質素變化。