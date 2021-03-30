本港零售終止連跌24個月　2月零售貨值按年勁升三成

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-30 16:53

政府公布今年2月零售銷貨價值為295億元，按年上升30%，終止連跌24個月情況，並將1月零售貨值調整為按年下跌13.7%。

與2020年同期比較，2021年首兩個月合計的零售業總銷貨價值上升2.7%。

政府又指出，今年2月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.1%；當月零售業網上銷售價值臨時估計為18億元，按年升56.5%。

2021年首兩個月與2020年同期比較，其中藥物及化妝品貨值跌幅最大，達到23.1%。中藥銷售價值按年11.8%；眼鏡店售價值按年下跌11.2%；超級市場貨品的銷貨價值下跌8.6%；書報、文具及禮品銷售價值按年下跌6.7%；鞋類﹑有關製品及其他衣物配件銷售價值按年跌6.1%；食品、酒類飲品及煙草銷售價值按年下跌5.6%；燃料銷售價值按年下跌1.2%。

政府表示，今年首兩個月電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值上升34.3%，其次為其他未分類消費品銷貨價值上升15.4%，以及傢具及固定裝置銷貨價值增長25.2%。

零售業銷貨量錄得輕微的按年升幅

政府發言人表示，2月零售銷售按年大幅上升，反映農曆新年在不同時候出現的影響，以及2019冠狀病毒病疫情於去年初爆發，令比較基數十分低。2021年首兩個月合計，零售業銷貨量錄得輕微的按年升幅。

展望未來，發言人指出由於訪港旅遊業持續冰封，零售業在短期內仍要繼續面對困難的經營狀況。因此，令疫情盡早受控，為恢復跨境旅遊活動創造有利的環境，至為重要。