阿里巴巴：年收入0.3%撥作公益基金　直播營銷助農民接觸消費者

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-03-30 20:51

阿里巴巴集團﹙9988﹚首席市場官董本洪出席貿發局舉辦的MarketingPulse論壇時表示，好的市場營銷能除了可以提供業務表現外，也可為社會帶來正面效益。例如：阿里從2010年起，每年會把年收入的0.3%撥作公益基金；集團的使命是「讓天下沒有難做的生意」，在疫情期間，集團啟動扶助中小企業特別行動「春雷計劃2020」，幫助中小外貿企業轉型拓展內銷市場。

內地網上直播營銷十分盛行，董本洪說網上直播有助改善低收入人士的生活水平，農民可以透過直播接觸到更多消費者，並且使客人認識他們的產品，有助提升產品知名度。同時，海外農民的優質產品也可以打入中國市場，如：「淘寶一姐」薇婭早前就在10分鐘的網上直播中，賣出了1公噸咖啡豆。

不少農民會做網上直播，向消費者介紹產品。﹙網上直播截圖﹚

同時，集團也相當重視綠色生活概念。董本洪指螞蟻金服自2016年8月就在支付寶上啟動生態保護計劃「螞蟻森林」，若能做到走路工作、線上支付家用水電氣費用等低碳行為，便可以獲得虛擬「綠色點數」，當點數達到若干水平，就可在支付寶上虛擬種樹，相應地螞蟻金服及其合作商將會在甘肅省敦煌種樹，覆蓋更多荒漠沙地。「小小行動能造就到大改變，商家可以互相影響，向社會推廣低碳生活。」