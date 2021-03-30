博時基金二季度策略：港股新經濟仍需減倉

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-30 22:53

中國管理資產規模高達1.3萬億元人民幣的博時基金近期發佈了二季度的投資策略報告。

在報告中，博時提到，海外宏觀方面，美、英約在年中率先經濟重啓，歐盟和新興市場在下半年迎來強勢修復。疫苗普及加速與1.9萬億財政刺激落地推動美國Q2至Q3強勢復甦，尤其是服務消費將釋放出巨大動能，美國補庫存行至中程，上半年繼續為中國出口提供拉動力。

對於中國宏觀方面，博時表示，中國出口、地產後周期維持較高景氣，企業有補庫存和增加資本開支需求，逆周期政策逐漸退出，整體而言增長動能逐漸觸頂，加速度將逐漸消失，但還維持在較高景氣。二季度CPI出現階段性高點，但不影響政策，PPI觸頂，工業品漲價從充裕的流動性+供需格局改善的再通脹交易轉向以復甦為主線的通脹交易，中國大宗價格波動和風險加劇，PPI鏈條從強烈推薦下調至相對中性。

流動性方面，二季度博時建議投資者重點關注階段性緊貨幣+緊信用風險。二季度信用環境將逐漸出現實質性收縮，緊信用的壓力會有所凸顯。整個二季度持續緊貨幣的可能性不大，但在某些特定階段，有可能會出現階段性的緊貨幣，屆時緊信用和緊貨幣疊加，對市場可能有較大的衝擊。政策層面關注碳達峯和碳中和、科技創新和平台經濟政策。

在博時基金看來，2021二季度，A股核心矛盾是盈利增長趕頂VS信用收縮，市場將處於N型走勢的中間下行調整階段。結構再均衡過程中看好中證500和金融，成長佔優或要到2021H2。港股也要降低預期收益率，順周期折價龍頭繼續修復有空間。

具體地，A股方面，2021二季度行業重點配置銀行、化工、地產後周期的傢俱、2B型建材、以及受益服務業修復的休閒服務。此外，基本面改善確定且受益「緊信用+緊貨幣」宏觀場景的高端白酒龍頭可逐步關注。

對於港股方面，博時基金表示，繼續減倉估值對美債利率波動敏感的新經濟板塊，港股藍籌繼續修復有空間，可考慮向折價龍頭調倉。