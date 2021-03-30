農行全年多賺1.8%　不良貸款率升0.17個百分點至1.57%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-30 17:49

農行（1288）公布全年業績，截至2020年12月底止，歸屬母公司股東淨利潤為2,159.25億元（人民幣，下同），按年上升1.8%；每股盈利0.59元。 派息為每10股派1.851元。

期內，收入按年增長4.8%至6,593.32億元，當中淨利息收入為5,450.79億元，按年上升8.8%，佔2020年營業收入的82.7%。淨利差為2.04厘，按年收窄5點子。

截至2020年末，總資產規模為27.21萬億元，按年增長9.4%；全年實現淨利潤2164億元，按年增長1.6%；成本收入比29.23%，下降1.26個百分點；不良貸款率為1.57%，較2019年末上升0.17個百分點。不良貸款撥備覆蓋率為260.64%，按年下跌28.11個百分點。

在資本水平方面，截至去年底，該行的核心一級資本充足率為11.04%，減少了0.2個百分點；一級資本充足率為12.92%，提升了0.39個百分點；資本充足率16.59%，按年提升0.46個百分點。

農行表示，2021年是農業銀行成立70周年。公司將立足新發展階段，貫徹新發展理念，堅持服務構建新發展格局，着力強化鄉村振興和實體經濟金融服務，持續推進體制機制改革，全面深化數字化轉型，有效防控各類風險，加固「穩」的基礎，找準「進」的方向，爭取「新」的突破，不斷向國際一流商業銀行集團邁進。