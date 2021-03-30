恒指公司推清潔能源指數、智能及電動車指數　各覆蓋30大企業

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-30 18:05

恒生指數公司今日宣布，鑑於投資者對再生能源和電動車日益增長的需求，恒指公司推出「恒生滬深港清潔能源指數」和「恒生滬深港智能及電動車指數」。

其中，恒生滬深港清潔能源指數主要追蹤在滬深港通合資格股份中，於水電、生物質能源、太陽能、風能和地熱能發電領域内30家最大中國及香港公司的整體表現。有見全球環保意識日漸加強，以及注重環境、社會和公司管治（ESG）投資的大趨勢下，此項新指數是爲配合清潔能源成為熱門的投資主題而設。此外，中國承諾2030年前溫室氣體排放達到峰值，並在2060年前實現零排放，這亦推動了投資者對此板塊的興趣。

至於恒生滬深港智能及電動車指數則追蹤最大30間在中國及香港營運電動車價值鏈及自動駕駛板塊公司的整體表現。在電動車領域，機器學習和人工智能近期的迅速發展，實現了移動出行模式的轉型，並推動中國未來數年的銷售增長，預期於2025年內地新能源汽車新車銷售量達到新車銷售總量的20%左右。

恒生指數公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，快速冒起的清潔能源和電動車板塊正在改變願景，為全球實現更美好的未來。恒生滬深港清潔能源指數及恒生滬深港智能及電動車指數將有助投資者掌握相關板塊潛在的投資機遇，以及可作爲環境、社會及管治投資（ESG）投資的指標。