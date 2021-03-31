恒生指數跌幅收窄　小米轉升逾1%　萬洲續挫近13%｜持績更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-31 15:16

今日為3月股市最後一個交易日，亞太區股市開市表現平平，美匯進一步上試高位，或不利新興市場表現。今日留意港股會否受外圍市場影響而出現波動，及小米（1810）進軍電動車，公司及車股股價反應。

【15:12】小米回升1%

恒指仍跌89點或0.31%，報28488點。

小米 （01810） 最新回升1%，報25.85元。

萬洲（0288）續跌近13%，現報6.29元。

【15:10】上證指數企穩3400點

內地股市低收，上證指數收市報3441點，全日跌14點或0.43%，成交額3,141.74億元人民幣。深證成指收報13778點，跌109點或0.8%，成交額3,732億元人民幣。

滬深300指數全日跌46點或0.91%，收市報5048點。創業板指收報2758點，跌12點或0.46%。

【13:15】小米倒跌0.2%

恒指午後跌幅擴大逾百點，現跌140點式0.5%，報28436點。

聯想控股 （3396） 績後跌逾2%，低見12.08元，現報12.22元。

小米（1810）午後升幅續收窄，現造價跌0.2%，報25.55元。

港視（1137）仍插一成，報11.98元。

【13:02】恒指午後跌逾百點

恒指午後跌幅擴大逾百點，現跌107點式0.4%，報28469點。

【12:10】萬洲國際半日瀉逾11%

港股半日跌88點或0.31%，中午收報28488點。恒生科指升16點或0.2%，收報8196點。國企指數收報10976點，跌43點或0.4%。成交額866.76億元。

科技股逆市向上，百度（9888）半日逆市升逾6%，收報214.4元；小米（1810）升0.6%，收報25.75元。騰訊（0700）升0.7%，收報613.5元。美團（3690）升2.3%，收報300.4元。京東（9618）升1.4%，收報323.6元。阿里巴巴（9988）則跌0.3%，收報221元。

金融股表現，港交所（0388）半日升0.7%，中午收報467元；友邦（1299）則跌0.4%，收報95.7元；滙豐（0005）無升呎，收報45.45元；建行（0939）跌1.2%，收報6.52元。

萬洲國際（0288）半日瀉11.2%，收報6.41元，暫為藍籌表現最差。

【11:40】世茂集團跌逾8%

恒生指數僅跌26點，報28551點。

小米（1810）現升1.6%，報26元。騰訊（0700）升1%，報615.5元。美團（3690）升2.5%，報301元。京東（9618）升近2%，報325.2元。

內房股回吐，世茂集團（0813）最新跌8.4%，報24.4元。禹洲集團（1628）跌7.5%，報2.33元；華潤置地（1109）瀉4.6%，報37.4元；中國奧園（3883）跌3%；中國恒大（3333）跌3.4%；龍湖集團（0960）跌2.6%；中國海外發展（0688）跌3.1%。

【11:30】內地股市半日向下

內地股市低收，上證指數中午收報3435點，半日跌21點或0.61%，成交額2,013.64億元人民幣。深證成指收報13756點，跌132點或0.95%，成交額2409.12億元。

滬深300指數半日跌55點或1.1%，中午收報5038點。創業板指收報2754點，跌17點或0.62%。

【11:00】內銀股績後普跌 民生銀行跌近一成

恒生指數最新跌145點或0.51%，報28432點。

多間內銀股績後普跌，民生銀行（1988）跌近一成，低見4.45元，最新報4.52元，仍跌8.3%。中銀香港（2388）挫4.8%；郵儲行（1658）跌1.7%；農業銀行（1288）跌1%；建行（0939）跌1.4%。中國銀行（3988）則升逾1%，報2.95元。

【10:36】嗶哩嗶哩一度高見828元

恒生指數跌幅擴大至逾百，現跌124點或0.43%，報28453點。

阿里巴巴（9988）轉跌0.5%，報220.6元；騰訊（0700）最新無升跌，報609.5元；美團（3690）則升1.6%，報298.2元。

小米（1810）升幅亦收窄，現升1.4%，報25.95元。

嗶哩嗶哩（9626）獲快速納入恒生綜合指數，股價一度升3.5%，高見828元，創來港上市新高，現報817元，仍升2.12%。

【10:17】恒生指數倒跌

恒生指數現倒跌27點或0.1%，報28549點。

【10:07】長汽一度升8%

港視 （1137） 最新挫一成，現造價報11.88元，跌10.8%。

汽車股個別發展，長汽 （2333） 一度升逾8%，高見23.95元，長汽去年多賺18%，現報22.65元，升2.5%；比亞迪 （1211） 先升後跌，現跌1.6%，報167.7元；恒大汽車（0708）跌0.9%，報56.5兀；廣汽 （2238） 跌1.1%，報6.55元，吉利（0175 )微跌0.3%，報19.94元。

恒生指數升幅逐步收窄，現報28638點，升61點或0.21%。

【09:50】恒生指數升幅收窄

恒生指數升幅收窄，現報28665點，升87點或0.31%；恒生科指升132點或1.63%，報8313點。成交額315.61億元。

小米（1810）最新報26.45元，升3.3%。

【09:40】萬洲國際跌一成

萬洲國際（0288）跌10.25%，報6.48元。昨日公司料下半年豬價低於上半年。

【09:38】世茂集團績後插逾4%

內房集體向下，世茂集團（0813）插4.5%，報25.45元。萬科（2202）亦跌4.2%，報30.8元。龍光（3380）及潤地（1109）跌近2%。

【09:36】小米升幅擴至5%

小米（1810）升幅擴至5%，現報26.95元，成交額達28億元。恒生指數升幅收窄至178點。

【09:20】恒生指數高開225點

恒生指數高開225點，開報28802點。國指開99點，開報11120點。騰訊（0700）及阿里（9988）升逾1%，快手（1024）升逾3%。小米（1810）官宣造車升逾2%，開報26.25元。