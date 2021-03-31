恒生指數跌逾百點　內銀股績後普跌　民生銀行瀉近一成｜持績更新

今日為3月股市最後一個交易日，亞太區股市開市表現平平，美匯進一步上試高位，或不利新興市場表現。今日留意港股會否受外圍市場影響而出現波動，及小米（1810）進軍電動車，公司及車股股價反應。
【11:00】內銀股績後普跌 民生銀行跌近一成
恒生指數最新跌145點或0.51%，報28432點。
多間內銀股績後普跌，民生銀行（1988）跌近一成，低見4.45元，最新報4.52元，仍跌8.3%。中銀香港（2388）挫4.8%；郵儲行（1658）跌1.7%；農業銀行（1288）跌1%；建行（0939）跌1.4%。中國銀行（3988）則升逾1%，報2.95元。
【10:36】嗶哩嗶哩一度高見828元
恒生指數跌幅擴大至逾百，現跌124點或0.43%，報28453點。
阿里巴巴（9988）轉跌0.5%，報220.6元；騰訊（0700）最新無升跌，報609.5元；美團（3690）則升1.6%，報298.2元。
小米（1810）升幅亦收窄，現升1.4%，報25.95元。
嗶哩嗶哩（9626）獲快速納入恒生綜合指數，股價一度升3.5%，高見828元，創來港上市新高，現報817元，仍升2.12%。
【10:17】恒生指數倒跌
恒生指數現倒跌27點或0.1%，報28549點。
【10:07】長汽一度升8%
港視 （1137） 最新挫一成，現造價報11.88元，跌10.8%。
汽車股個別發展，長汽 （2333） 一度升逾8%，高見23.95元，長汽去年多賺18%，現報22.65元，升2.5%；比亞迪 （1211） 先升後跌，現跌1.6%，報167.7元；恒大汽車（0708）跌0.9%，報56.5兀；廣汽 （2238） 跌1.1%，報6.55元，吉利（0175 )微跌0.3%，報19.94元。
恒生指數升幅逐步收窄，現報28638點，升61點或0.21%。
【09:50】恒生指數升幅收窄
恒生指數升幅收窄，現報28665點，升87點或0.31%；恒生科指升132點或1.63%，報8313點。成交額315.61億元。
小米（1810）最新報26.45元，升3.3%。
【09:40】萬洲國際跌一成
萬洲國際（0288）跌10.25%，報6.48元。昨日公司料下半年豬價低於上半年。
【09:38】世茂集團績後插逾4%
內房集體向下，世茂集團（0813）插4.5%，報25.45元。萬科（2202）亦跌4.2%，報30.8元。龍光（3380）及潤地（1109）跌近2%。
【09:36】小米升幅擴至5%
小米（1810）升幅擴至5%，現報26.95元，成交額達28億元。恒生指數升幅收窄至178點。
【09:20】恒生指數高開225點
恒生指數高開225點，開報28802點。國指開99點，開報11120點。騰訊（0700）及阿里（9988）升逾1%，快手（1024）升逾3%。小米（1810）官宣造車升逾2%，開報26.25元。