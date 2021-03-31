中國3月官方製造業PMI為51.9　經濟總體延續擴張態勢

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-31 10:08

中國國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發佈了中國採購經理指數。對此，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行了解讀。

3月份中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.9%、56.3%和55.3%，比上月上升1.3、4.9和3.7個百分點，中國經濟總體延續擴張態勢。

一、製造業採購經理指數穩中有升

春節過後，企業生產加快恢復，3月份製造業景氣明顯回升。在調查的21個行業中有17個行業PMI位於榮枯線以上，景氣面較上月有所擴大。本月主要特點：

一是供需兩端同步回升。生產指數和新訂單指數分別為53.9%和53.6%，較上月高出2和2.1個百分點，表明製造業生產和需求擴張步伐有所加快。從行業情況看，非金屬礦物製品、專用設備、電氣機械器材、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業兩個指數均高於55.0%，相關行業產需兩端景氣度上升較快。

二是進出口重返景氣區間。春節過後，中國國內市場產需加快釋放，加之世界主要經濟體經濟繼續復甦，本月新出口訂單指數和進口指數分別為51.2%和51.1%，按月高出2.4和1.5個百分點，其中進口指數升至近年高點。

三是大中小型企業景氣度均有所回升。大、中、小型企業PMI為52.7%、51.6%和50.4%，分別較上月高出0.5、2.0和2.1個百分點，不同規模企業生產經營狀況均有所改善。小型企業雖然景氣水平低於大、中型企業，但生產經營活動預期指數升至58.4%，表明小型企業對近期市場發展信心有所增強。

四是新動能引領態勢良好。從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為53.9%和52.9%，高出製造業總體2和1個百分點，新動能對製造業發展的引領作用持續顯現。同時，兩個行業的從業人員指數分別升至51.2%和50.5%，表明相關行業用工需求有所增加。

五是價格指數升至近年高點。受國際大宗商品價格持續高位運行等影響，本月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為69.4%和59.8%，較上月高出2.7和1.3個百分點。從行業情況看，石油加工煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、通用設備、專用設備等行業原材料購進價格指數高於75.0%，化學原料及化學制品、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業出廠價格指數高於70.0%，相關行業價格承壓有所加大。同時，有調查企業反映，受境外疫情反覆及國際經貿不暢等因素影響，近期部分進口原材料供應不足，價格上漲明顯，交貨周期延長。

二、非製造業商務活動指數明顯回升

3月份，非製造業商務活動指數為56.3%，按月升4.9個百分點，非製造業擴張步伐加快。

服務業升至較高景氣水平。服務業商務活動指數為55.2%，較上月高出4.4個百分點，表明隨着疫情防控成果鞏固，消費需求不斷釋放，服務業加快恢復。從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、電信廣播電視衞星傳輸服務、網路軟件及信息技術服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數運行在60.0%以上高位景氣水平，業務總量增長較快；受年初局部疫情影響較大的住宿、租賃及商務服務、居民服務等行業商務活動指數回升至景氣區間，行業經營狀況明顯改善。從市場預期看，服務業業務活動預期指數為62.9%，連續兩個月位於60.0%以上高位景氣區間，表明服務業企業對近期市場發展持續看好。

建築業重返高位景氣區間。3月份天氣轉暖，企業集中開工，建築業施工進程加快，本月建築業商務活動指數高於上月7.6個百分點，升至62.3%。其中，土木工程建築業商務活動指數為65.7%，較上月大幅上升11.2個百分點，表明隨着統籌推進基礎設施建設等政策顯效發力，行業生產活動總體加快。

三、綜合PMI產出指數擴張較快

3月份，綜合PMI產出指數為55.3%，高於上月3.7個百分點，表明本月中國企業生產經營活動總體加快。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為53.9%和56.3%。