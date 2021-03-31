光大證券：維持小米集團買入評級　目標價34港元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-31 10:34

小米集團（1810）早盤上漲，但脱離了盤中高位，現升不足2%，報26.1元，盤中最高見27.15元。《新浪港股》報道，光大證券發佈研究報告，維持小米集團「買入」評級，目標價34港元。

報告中稱，小米公告公司董事會正式批准智能汽車業務立項。公司擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務，首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。CEO雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。

該行表示，公司現階段主業智能手機及IoT業務分別通過市場份額提升、大家電品類攻克有望驅動整體業績快速增長。但是，手機業務伴隨份額抬升天花板顯現後仍將不可避免地面臨增長持續性問題，IoT業務具備品類分散、單品類價值量低的屬性。智能電動車單車價值量顯著更高，市場空間顯著高於可穿戴設備及智能家居類產品，有望大幅抬升小米可觸及的增長天花板，驅動公司的第二成長曲線。

報告提到，小米造車能實現既有品牌/渠道優勢延伸，未來產品能力等待驗證，短期考驗硬件整合能力，中長期軟件生態佔優。電動車終端銷售業務將圍繞品牌、渠道、產品三大維度展開較量。1）品牌：小米作為消費電子品牌影響力強勢，受眾基礎廣泛，有助前期推廣，但切換至汽車耐用品領域更需強調安全可靠性、需做印象轉化；2）渠道：小米線下渠道加強以及大型商廈旗艦門店佈局，正好適合電動車銷售；3）產品：晶片等核心硬件配置、AI算法能力、以及未來的軟件應用生態將為主要競爭要素。

報告顯示，公司自研晶片能力基礎偏弱，但在核心晶片採購能力佔優、國產汽車供應鏈完備將助力小米從0到1突破。小米相比傳統車企、造車新勢力而言軟件能力突出，而相比蘋果、百度（9888）等企業在AI算法能力及數據積累基礎暫時較為薄弱；在軟件生態方面，小米尚未具備自主OS系統能力，基於小愛同學APP以及自有生態鏈模式來實現IoT平台生態擴容，基於多場景佈局積累可實現更好的聯動協同性，能夠大幅提升用户體驗，AIoT生態協同性將顯著佔優。

光大證券稱，維持小米21-22年non-GAAP淨利潤預測分別為167/232億元人民幣，對應按年增速分別為28%/39%。小米特有的生產-流通模式成就了高效率的智能硬件零售公司，渠道+平價品牌底層優勢穩固，高端破局、國際化市場拓展、IoT時代新品類擴張等機會逐步兑現，基本面內生持續增長空間廣闊。