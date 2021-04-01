恒生指數高開216點　騰訊美團升近3%　小米漲逾2%｜持績更新

撰文：劉紹蘭區嘉俊
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周三晚美國總統拜登公布基建和經濟復甦計劃，涉及總值約2萬億美元。美股個別發展，道指曾升106點，其後反覆倒跌，收市報32981點，跌85點或0.26%；納指收升201點或1.54%，報13246點；標指收升14點或0.36%，報3972點。
【09:40】美團飆近5%
恒生指數最新升259點或0.92%，報28638點。
科技股回彈，美團（3690）升逾5%，報314元；騰訊（0700）升2.5%，報625.5元；阿里巴巴（9988）升1.55%，報223.4元；小米（1810）升1.9%，報26.25元。
心動公司（2400）一度跌逾4%，低見46.7元，最新報46.7元，仍跌0.64%。
思摩爾（6969）去年經調整淨利增長71.9%，股價升3.9%，報49.15元。
【09:20】恒生指數高開216點
恒生指數昨日高開低走，今日再高開216點，開報28594點。國指升113點，開報11085點。騰訊（0700）及美團（3690）升近3%，小米（1810）昨斥5億回購，今早高開2%，開報26.3元。
友邦（1299）逆市跌1.4%；港交所（0388）升近0.7%