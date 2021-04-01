50家上市公司延發業績　遭港交所停牌　溫傑：數目未算多

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-01 16:00

據《彭博》報道，因未能在3月31日截止日期之前公佈去年業績，港交所（0388）今日（1日）暫停逾50間上市公司的交易，當中包括保利協鑫能源（3800）及中國華融（2799）。

據彭博數據指，2020年4月1日，只有約9間公司遭停牌，幾乎所有公司都能截止日期之前發表業績報告，而2019年同一天約有25間公司遭停牌。

報道指出，由於疫情影響，美債息高企，恒生指數上個月出現回落，而停牌可能會進一步削弱投資者對香港股市的信心。

溫傑：50間佔上市公司總數2.5% 數目未算多

光大新鴻基財富管理策略師溫傑對此表示，因新冠疫情影響，未能通關，公司董事會可能無法如常召開，但對於香港現時2000多間上市公司，50間佔其2.5%，數目未算多。

而對於較多投資者關心的保利協鑫能源，他又指，停牌令投資者無法買賣，削減交易透明度，不過都要視乎保利協鑫能源之後公佈的業績。

保利協鑫或於4月7日復牌

保利協鑫能源發表公告稱，公司核數師需要更多時間完成年度業績審核程序，無法在3月31日或之前公布業績，但預計可在4月6日前後和核數師達成一致，於4月7日復牌。

中國華融發表公告稱，公司相關交易尚待確定，核數師需要更多資料和時間以完成有關2020年度業績的審核程序，因此延遲刊發業績。

此前，證監會表示要加強跨境審計合作，將成立跨部門工作組，以加強打擊非法行為的力度，包括上市欺詐、財務報告及市場操縱。