港股「最強四月」之說　能否歸來？｜投資明「賢」‧伍禮賢

撰文： 伍禮賢 最後更新日期： 2021-04-03 10:00

回顧過去三月份恒指累計跌近600點，最低下探幅度則近1,500點。從技術走勢分析，大市未來走勢並不樂觀。首先，恒指於三月下旬跌穿1月底部支持位28,259點，雖然目前恒指出現按周反彈，在技術上仍表現為「頭肩頂」形態，按照此走勢的量度跌幅，恒指有機會下試27,000甚至更低水平。其次，恒指自二月中旬高見31,000點以來，走勢一浪低於一浪，形成標準下降軌，而目前指數上方移動均線形成反壓，制約大市向上反彈空間。

即便如此，投資者或不需特別悲觀，只因過往港股具「最強四月」之說。根據過去25年數據統計，港股在四月份錄得上升的概率高達76%。25年時間，大市基本因素必然已經歷多重質變，惟即使僅回望過去10年，港股在四月份錄得上升的概率更進一步達至九成，僅在2014年錄得下跌，而10年的平均收益率表現為3%。

過去四月份的強勁表現，一個較為重要是前提是，三月份股市表現不濟，還是以最近10年來看，三月份錄得下跌的概率達70%。因此，三月份指數運行至一個相對低位，導致一個月後指數出現在相對高位的概率增加，形成升幅。而今年，三月份600點的跌幅，似乎滿足了這個大前提。

1月21日恒生指數中午收市升穿30,000點水平，其後2月中旬更見31,000點高位。（鄭子峰攝）

固然，歷史從來不會簡單重複，即便每年出現升市，每年升市的原因已會存在差異。對於今年導致大市在三月出現下跌的因素，包括美國國債市場的波動、內地監管政策加強及美國對在美上市中概股加強監管。筆者認為，首兩個因素對市況帶來的衝擊正慢慢被市場所消化，而美國對在美上市中概股加強監管，這個因素仍將繼續發酵，惟從距離美國證監會發布最終修正案仍有90日公眾咨詢期的時間窗口來看，這個負面因素對市場帶來的衝擊，較大機會不會在四月份發生。反而，三月份港股處於上市公司去年全年業績公布高峰期，集中反映疫情對經濟影響。這個不明朗因素在四月份已基本得到釋放，反而市場開始真正聚焦2021的復甦。

由於目前大市技術走勢上仍處於偏弱狀況，因此不排除港股在四月份出現「先低後高」來延續「最強四月」。投資者可留意以下幾個因素，可視為大市將出現見底回升的信號：（一）RSI 觸近20超賣水平：當14天RSI值進入超賣區（近20水平）時，股價或將形成短期反彈機會，屆時投資者可部署入市；（二）RSI 底背馳：當指數不斷尋底，惟RSI沒有跟隨走低，反而轉走強訊號，即意味後市有機會迎來反彈；（三）大量公司出現回購潮：大市走弱，不少上市公司股價不斷走低，公司股價被市場嚴重低估，有機會觸發市場一輪回購潮，刺激公司股價短期見底反彈。

以上因素出現的個數越高，則大市出現反彈概率越大，投資者可密切注意。

撰文：伍禮賢（光大新鴻基證券策略師）

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份