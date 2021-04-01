Deliveroo成倫敦近10年來最慘IPO　首日掛牌即跌30%

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-01 14:40

外賣平台Deliveroo（戶戶送）於倫敦上市，惟首日掛牌表現遜色。Deliveroo於英股低開近30%，由承銷價3.9英鎊重跌至2.75英鎊，市值降逾20億英鎊。

Deliveroo IPO發行約3.8億股份，定價為3.9英鎊，為招股價下限定價，集資近15億元英鎊。由投行摩根大通和高盛牽頭，美銀美林、花旗、Jefferies及Numis參投。

Deliveroo是由前摩根士丹利分析師Will Shu創立，亞馬遜有份投資，目前已成英國最知名的初創公司之一，在12個市場擁有超過2,000名員工，並有超過10萬名騎手為11.5萬個餐廳和商家進行配送。

對於Deliveroo股價受壓，市場擔心如果監管機構打擊散工，Deliveroo的商業模式將面臨風險。而且隨著新冠疫苗的推出，外賣需求可能會下降。

此前，據《彭博》報道，越來越多的基金表示不會購買該公司的股票，因為對Deliveroo的商業模式表示質疑，目前Deliveroo將外賣配送員歸類為獨立合同員工，按此標準支付酬勞，若勞動法給予配送人員新的權益和福利，Deliveroo將更難實現盈利。

據招股書，該公司面臨Uber和Just Eat的競爭，仍然處於虧損狀態，2020年虧損按年收窄29%至2.237億英鎊。

《華爾街日報》透露，包括Aviva Investors及Standard Life Aberdeen PLC在內的大型機構近日表明不會購買Deliveroo股票，原因就是對該公司的盈利前景感到擔憂。

不過，Deliveroo在4月7日有條件交易結束之前，散戶是無法交易Deliveroo股票。