B站爆升動力大　股價可見1600元　真的假不了？｜新股聶人‧聶SIR

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-04-02 11:00

復活節假期前夕港股大升，恒指升560點，逼近29,000點收市，升幅1.97%，國企和恒生科指升幅更強，分別為2.24%和4.71%，科技收報8,569點，為3月19日以來最高收市位，科技股表現有回暖跡象，相信科技半新股亦見受惠。但觀乎於2及3月多逾十隻科技新股上市，投資者除了要考慮股價爆發力，亦應留意行業在港股中是否具稀缺性。

例如近月上市的科技新股以生物科技股佔多，當然這不代表生科股會見股價走勢欠佳，可是當大量生物股在市場上，難免容易被市場留意個別股份的負面消息，繼而或去對整個生科股塊板構成沽壓。

根據艾瑞諮詢報告，於2020年35歲及以下的用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例超過86%，該比例超過其他中國主要視頻平台。（資料圖片）

中國年輕一代首選視頻社區

論到行業稀缺性，認為在3月29日上市的嗶哩嗶哩─SW（9629）值得關注，行業定位為中國年輕一代的標誌性品牌的視頻社區。根據艾瑞諮詢報告，於2020年35歲及以下的用戶佔集團月活用戶比例超過86%，該比例超過其他中國主要視頻平台。視頻以直觀、生動且傳遞大量信息的方式連結人與世界，已經迅速成為溝通、娛樂和傳遞信息的主要媒介。集團將視頻與各種日常生活場景結合的趨勢稱為「視頻化」。視頻化將帶來一個龐大的泛視頻市場，根據艾瑞諮詢報告，到2025年中國視頻用戶將超過1,180.2百萬人，隨之創造的市場收入將超過1.8萬億元人民幣。

多元收入形成多個增長引擎

作為中國年輕一代的首選視頻社區，集團相信能夠抓住「視頻化」時代所帶來的巨大市場機遇。作為綜合性的視頻社區，嗶哩嗶哩提供大量豐富的內容以滿足年輕人多元的興趣。在社區中，用戶及內容創作者能夠發現基於不同興趣的多元內容，並進行互動，內容品類包含生活、遊戲、娛樂、動漫、科技和知識等眾多領域。

此外，亦支持廣泛的視頻內容消費場景，以專業用戶生成視頻（PUGV）為中心，輔以直播、專業機構生成視頻（OGV）等。集團的收入主要來自移動遊戲、增值服務、廣告、電商及其他；收入成本包括收入分成成本、內容成本、服務器及帶寬服務成本以及電商及其他成本。

同業市賬率見現價定位吸引

2020年第四季度，月活用戶達到2.02億人，較2019年同期增長55%。而截至2020年底，集團資產淨值約76.00億元（人民幣‧同下），相對上市價808.00元產生集資淨額會計入賬約167.39億元，相對約3.77億股，每股淨值折合為76.6855港元，較4月1日收報870.00元產生市賬率為11.35倍。參考在業務上具可比擬性的快手─W（1024）於同日收報285.00元，而每股資產淨值折合為19.0669港元，市賬率為14.95倍，較嗶哩嗶哩的高逾三成，反映嗶哩嗶哩現價進場仍見吸引。當然，考慮到上市首日低見753.00元，所以若可於760.00元或以下進場勝算更高。

另可留意按快手上市以來的股價高低位計算，市賬率介乎13.01至21.87倍，平均值為17.44倍，所以預算嗶哩嗶哩的市賬率合理值不少於15.00倍，相對每股資產淨值折合為76.6855港元，每股合理值為1,150.00元，較現價870.00元產生潛升為32.18%。另綜合九間大行的目標價介乎150至205美元，平均值超過170美元，折合1,326.00港元，已較筆者分析的1,150.00元高逾一成半。

此外，其中四行的目標價不少於180美元，與筆者分析的約182美元接近，當中摩根大通全行最牛，看205美元，折合1,599.00港元，較870.00元之潛在升幅高近八成四，足見作為中長線投資，現價已具進場吸引力。

撰文：聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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