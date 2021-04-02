連登契媽Cathie Wood重拾投資者信心　兩支基金一天吸金10億美元

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-02 16:40

據《彭博》報道，「女股神」Cathie Wood麾下的兩支ETF基金一天內，吸納10億美元新資金流入，充分彰顯了投資者對Ark Investment Management這位大名鼎鼎創始人的忠心。

根據彭博彙編數據，周二（3月30日）Ark創新ETF（ARKK）創紀錄新增7.17億美元，Ark太空探索與創新基金（ARKX）在上市首日便吸金2.81億美元。

ARKX追蹤涉足太空探索和創新的美國和全球公司，其交易額取得開門紅的同時，成為上市首日表現最好的ETF之一。

值得一提的是，這幾個月不管是資金流動還是基金表現都很震盪，在這種時候推出ARKX，可謂是對Wood「魅力」的一次重要考驗。

科技股挫 ARKK年內累跌3.7%

ARKK在2020年雖取得傲人表現，但受科技股時運不濟影響，今年（2021年）已下跌3.7%。在本周迎來大量資金流入之前，Ark的這家旗艦基金曾連續五天資金流出，創下最長連續外流紀錄。

彭博行業研究ETF分析師Athanasios Psarofagis表示，「這是投資者在藉着從高點回落趁機買入，這段時期有那麼幾天資金在外流，一些投資者信心動搖了，不過大多數時候人們還是緊握不放，所以還是有需求的。