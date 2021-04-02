中國市監總局：擬年內修訂禁止互聯網不正當競爭行為

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-02 17:05

國家市場監督管理總局公布2021年立法工作計劃，擬今年內制修訂部門規章61部，包括修訂商業秘密保護規定、制定《禁止互聯網不正當競爭行為若干規定》等規章，為加強和改進反壟斷和反不正當競爭執法，切實維護市場公平競爭。

計劃中指出，為加強食品安全綜合治理，強化藥品安全全程監管，提高特種設備安全監管隱患排查治理能力，着力防範重點工業產品質量安全風險，修訂《食品生產經營監督檢查管理辦法》、《藥品經營監督管理辦法》和《特種設備安全監督檢查管理辦法》等規章。

為深化市場准入制度改革，規範市場秩序，加強知識產權保護，健全完善市場監管制度規則，修訂《企業名稱登記管理實施辦法》、《合同違法行為監督處理辦法》和《關於規範專利申請行為的若干規定》等規章。

為持續推進質量強國戰略實施，推動產品和服務質量提升，修訂《計量器具新產品管理辦法》、《國家標準管理辦法》、《企業標準化管理辦法》和《有機產品認證管理辦法》等規章。

總局表示，中國持續提高加強平台經濟反壟斷的「調門」。3月中旬召開的中央財經委會議曾指出，要明確規則，劃清底線，加強監管，反對壟斷，防止資本無序擴張；要加快健全平台經濟法律法規，及時彌補規則空白和漏洞。（美聯社）

總局表示，中國持續提高加強平台經濟反壟斷的「調門」。3月中旬召開的中央財經委會議曾指出，要明確規則，劃清底線，加強監管，反對壟斷，防止資本無序擴張；要加快健全平台經濟法律法規，及時彌補規則空白和漏洞。並要求，今年立法工作要以努力建設適應新發展格局的現代化市場監管法律體係為目標，堅持問題及目標導向、加強重點領域立法、加大立法統籌協調力度，加快及優化立法進程和著力提高立法質量和效率，為市場監管工作長遠發展築牢法治根基。

2020年12月，阿里巴巴等三間公司曾接觸中國互聯網領域反壟斷的首張罰單；今年3月，中國市場監管總局又對互聯網領域10起違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，涉及騰訊控股收購猿輔導股權案、百度控股收購小魚集團股權案等。