傳法荷航下周一舉行董事會　商融資計劃改善資產負債表

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-03 13:40

新冠肺炎肆虐全球逾一年，環球各國或地方政府為免疫情擴散，宣布封鎖邊境，不容許境外人士入境，有關安排對航空等與旅遊相關的行業大受打擊，多間空公司因而陷入財困，需透過政府入股或提供資金等方式渡過難關。雖然踏入2021年後，多國或地方已開展疫苗接種，多國仍採取旅遊限制措施，旅遊業難關仍未過，仍需政府支援。據外電報道，法荷航空集團董事會預料在下周一（5日）舉行會議，討論一項由政府支持的融資計劃，以改善資產負債表。

去年該航空公司已從政府獲得104億歐元（約951億元）貸款。據悉公司一直討論一項分階段資本重組計劃，以減輕債務負擔。計劃包括將30億歐元的法國政府貸款，轉換為混合工具。可是受到歐盟要求法航放棄在巴黎奧利機場的航理升降條件，而陷入僵局。

可是日前法國財政部長勒梅爾於日前暗示，相關談判取得突破，預料數天內可達成協議。

目前法國及荷蘭政府各持有法荷航約14%股權，其中荷蘭政府與歐盟進行談判，希望將由該國政府向法荷航提供的10億歐元貸款，轉會成為混合債務，以換取在阿姆斯特丹基浦機場的使用權。

不過報道引述分析師指出，即使將政府提供的貸款轉進行轉換，亦難解決目前該航空公司資產負債表問題，預料隨之而來是會產生攤薄效應的融資方案。對於有關報道，法荷航拒評。