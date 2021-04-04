完美倦怠　靠騎呢、真我出位｜來一杯莫卡．陳仕娜

撰文： 陳仕娜 最後更新日期： 2021-04-04 10:00

很多人不喜歡「的士陳」，但又愛談論他，鄙視他，在無盡的嘲諷聲中，繼續邊罵邊追他的視頻，一如追看超爛的肥皂劇。八九十年代四大天王搶盡風頭時，靚仔、單身、純淨、正氣曾是絕對的王道，然而這種純情腔調已消散於吐露港的風聲之中。

取而代之，是以「柒」和「騎呢」的花招制勝。的士陳當年與女神拍拖，她現在的另一半當時爆出一句「而我不認識陳偉霆是誰」，彈指之間看似陰柔無力，實則以鞋踭的狠勁來痛研對方。這組十字真言極速取代了「莫欺少年窮」，成為新的警世名句。當年名不經傳的金話梅最爛男主角，電光火石間華麗轉身為14億同胞的男神，廣告、登台、劇集合約如雪片飛至，今時今日誰還鬥膽問：陳偉霆是誰？

堅持為王 劣勢轉優勢

騎呢也是行銷的策略，PSY騎馬舞、Piko太郎的PPAP洗腦歌、難飲的紅牛、設計醜醜的Reddit和Craigslist都是一直弘揚「劣勢」，從不間斷地向受眾洗腦，慢慢扭轉為獨特的優勢，在市場站穩腳跟。

謝霆鋒、陳偉霆、劉愷威在香江水土不服，其後移植內地，轉以浮誇的演技舞步、愈變愈靚的臉蛋、半途出家的技藝，贏得億萬同胞的激賞，還有腫脹的荷包。

正統市場學者高舉「顧客是上帝」論，常常要聆聽及收集用家的意見，蘋果教父Jobs則從不做問卷調查，他相信在用戶體驗要求上「無人能出其右」，iPhone至簡易用的流程畫面就是最佳佐證。

完美倦怠症 展現真我為上

所謂100%完美的公眾形象早已令觀眾厭怠，無人再執迷於這類海市蜃樓的表相。演藝圈、網紅界掀起真我的革命，素顏、床照、食相、真人秀、半桶水的技藝，坦蕩蕩展露人前來搏取曝光度。

以「老鼠愛大米」一曲走紅的楊臣剛為催谷新歌，不惜狂抽女星婚外情風波的水，在別人的傷口上灑鹽搏取宣傳。為了出位已去到無所不用其極，這是個赤裸裸的時代。

醜聞行銷之外，還有碰瓷行銷，寂寂無聞的蚊型公司意圖去惡搞知名企業，來獲取輿論的關注、提升知名度。360纏上阿里巴巴後一戰成名；瑞幸藉挑戰星巴克來make noises；售賣衣物鞋襪的小商家成功贏得恒大老闆「許家印」的大名作商標；日本無印良品遭山寨廠商奪走商標使用權，還須賠錢兼道歉⋯⋯沒有最荒謬，只有更荒謬。

撰文：陳仕娜（耀才證券企業傳訊總監）

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。