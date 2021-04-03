全球政府著力重整經濟　可吼實舊經濟股｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-04-03 16:30

總結恒指首季表現呈現虎頭蛇尾。大市首兩個月受惠北水大舉湧入下，曾單日創出近266億元南下的新高，一度升穿31,000水平，氣勢如虹；但踏入首季末段，先有財爺提出加印花稅自毁港股升勢，未知北水南下力度是否因而大幅收檢，加上美債突然急升，令納指急促回吐，在港的科技股亦同樣受牽連，驅使港股形勢因此而急轉直下，前景未明。儘管首季恒指最終仍升1,147點，但後期成交無以為繼，股民最愛的科技股更陷入「愛與痛的邊緣」，反映科技股表現的科技股指數，更由高11,001點回調至8,183點，倒跌2.9%迎復活節假期。

藍籌股方面，回顧首季最好表現乃全不起眼的中信股份（0267）、交通銀行（3328）及創科實業（0669），也許與投資者想像中的「騰訊（700）」及「港交所（388）」有所出入。而新股市場在首季末段更是苦不堪言，全部首日均跌穿招股價，孖展客更是「手腫腳傷」；中概回流香港市場上市，如百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626）失準，令神話幻滅。

展望新一季，筆者認為隨著拜登政府已著手處理或改革特朗普遺留下來的問題，加上疫苗的面世，預期疫情在下半年會受控，而拜登亦會以主力著手振興經濟，引致通賬出現更是不足為奇，故相信在特朗普年代時沒大變化的美債，有機會屢創高位，更有可能突破2%，若出現此情況，對新經濟及生物科技股不利，投資者理應隨著債息的上落而小注短炒。

另外，可能港交所亦知道科技股波幅較大，在假前亦大幅將科技股期貨的按金，由68,641元至106,572元，加幅驚人；相反，由於全球政府料疫情會在下半年受控，已開始重整經濟，所以傳統地產、建築、銀行及旅遊相關股份可能會受惠，投資者可多加留意。短炒方面，隨著本港疫情初步受控，澳門更加早已清零，所以相信澳門會比香港率先開放遊業來振興經濟，加上長假（如五一及暑假將至），澳門有可能會進一步開放旅遊，故此可低吸相關較優質的股份，金沙中國（1928）亦可算是考慮之列。

撰文：許繹彬 耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁