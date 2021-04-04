雷軍宴客內地電動車老闆　為造車「取經」？

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-04 13:11

小米 （1810）早前正式宣布造車之後，董事長兼首席執行官雷軍與多個中國「造車新勢力」、各大互聯網創辦人之宴會照片，日前在內地社交平台廣泛流傳，當中包括小鵬汽車（美：XPEV）董事長何小鵬、蔚來汽車（美：NIO）董事長兼行政總裁李斌、比亞迪（1211）創辦人王傳福，以及理想汽車（美：LI）創辦人李想。

據內地媒體報道，這場聚會稱之為「華夏同學聚會」，而且由雷軍「做東」。

除了一眾內地電動車老闆，當中亦有美團 （3690） 創辦人王興、滴滴創辦人程維、紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬等科網創辦人。

日前在內地社交平台廣泛流傳雷軍與多個內地電動車老闆宴會的照片（網上圖片）

有內地傳媒猜測，這次雷軍宴客可能是為小米造車「取經」。雷軍接受央視採訪、談及小米汽車的名字時表示，到目前還沒有結論，仍需要花點時間認真地評估。他稱，造電動汽車最快也需要3年時間，故相信仍有足夠的時間決定什麼品牌。他認為，先把產品做好是最重要的。

早前小米發公告稱擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務。據官方披露文件顯示，首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額達100億美元。雷軍將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。