大摩看好微軟　一旦成功收購Discord或將成為遊戲界Netflix

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-04 19:28

早前有傳美國微軟公司（Microsoft，美：MSFT）有意以100億美元收購網絡聊天平台Discord，積極拓展其遊戲業務。摩根士丹利（Mongan Stanley）認為，一旦成功收購Discord，微軟或將成為遊戲界的Netflix。

大摩指，目前微軟的遊戲業務發展策略包含3個「C」原素，分別為「內容（Content）」、「雲端（Cloud）」、「社群（Community）」，微軟若成功收購Discord，將為其加入「社群」的元素，鞏固其在遊戲內容方面，以及微軟雲端Azure的領先地位。該行又指，早前微軟已斥資75億美元收購ZeniMax/Bethesda Softworks，使其遊戲內容實力獲得大幅提升。

數據顯示，目前微軟Game Pass服務擁有1,800萬訂閱用戶、Xbox Live每月活躍用戶也超過1億人次。大摩認為，Discord本採用Google Cloud，一旦收購成功，將可建立一個大型遊戲業務組合，有望成為遊戲界的Netflix。

微軟不僅可以獲得額外更高的利潤率，且可擴展其遊戲特許經營權。大摩看好微軟的前景，給予微軟290美元的目標價，該價格較微軟上周四（1日）收盤價242.35美元相比，約有兩成上升的空間。