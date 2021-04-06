3月全球製造業採購經理指數57.8%　連續9個月保持在50%以上

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-06 10:00

據中國央視新聞報道，中國物流與採購聯合會今天（4月6日）發佈了3月份全球製造業採購經理指數。綜合指數變化，全球製造業增速較上月繼續加快，全球經濟復甦態勢進一步增強。

3月份全球製造業採購經理指數為57.8%，較2月上升2.2個百分點，連續9個月保持在50%以上，最近兩個月連續按月上升。

分區域看，各洲製造業增速較2月均有所加快，亞洲和非洲製造業採購經理指數小幅提升，歐洲和美洲製造業採購經理指數較2月上升較為明顯。綜合指數變化，全球製造業增速較2月繼續加快，全球經濟復甦態勢進一步增強。

疫苗積極推廣 提升信心

分析認為，製造業增速加快的原因主要是世界各國持續對疫苗的積極推廣，提振了市場信心。各主要發達經濟體延續擴張性的財政政策以及寬鬆的貨幣政策，也刺激了製造業需求的增長。

另外，國際貿易的恢復，特別是貨物貿易的提升增加了市場流動性，改善了供應鏈環境，為製造業增長提供了重要支撐，同時促進了全球經濟的良性互動。

經濟恢復過程 仍有不確定因素

值得一提的是，全球製造業增速的加快，也帶動了市場對全球經濟預期有所增強。經合組織在最新的經濟展望報告中預測2021年全年經濟增長5.6%，比2020年12月的預測高出1.4個百分點。國際貨幣基金組織預計2021年全球貿易額將增長8.1%。

專家表示，同時也要看到，在當前經濟恢復過程中，仍存在一些不確定因素，包括疫情反彈對全球經濟的影響，以及蘇伊士運河堵塞對全球海運物流的短期影響，或將導致全球貿易成本增加，部分企業生產中斷，物價上漲等問題。

此外，各國貨幣寬鬆政策帶來的全球通脹壓力加大，可能對發展中國家造成一定負面效應，為全球經濟復甦帶來隱患。