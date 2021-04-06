新加坡官金管局：加密貨幣風險太高　不適合散戶投資者

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-06 16:30

據彭博社4月6日報道，新加坡本周再次就交易比特幣等加密貨幣的風險向公眾發出警告。雖然新加坡加密貨幣市場的規模相對較小，但過去一年裏其重要性大幅上升。

新加坡金融管理局局長尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）週一（4月5日）在回答議會的一個問題時表示，「加密貨幣可能非常不穩定，因為它們的價值通常與任何經濟基本面無關，因此，它們作為投資產品的風險極高，肯定不適合散戶投資者。」

他表示，新加坡不允許加密貨幣基金向散戶投資者出售。新加坡金管局還有權在必要時對數字代幣服務提供商施加額外措施，對提供加密貨幣交易服務的平臺進行監管。

值得一提的是，尚達曼還是新加坡國務資政兼社會政策統籌部長。

尚達曼這一警告正值全球加密貨幣總市值首次突破2萬億美元之際。在機構需求飆升的背景下，加密貨幣市值在大約兩個月內增長了一倍。

尚達曼表示，與股票和債券相比，新加坡的加密貨幣交易規模仍然較小，比特幣、乙太坊和XRP的最高日成交量之和僅相當於去年主要證券交易所平均日成交量的2%。

尚達曼還表示，新加坡當局已加大努力，打擊與加密貨幣相關的洗錢和恐怖主義融資風險。他稱，在已採取的措施中，新加坡金管局加強了對加密領域的監督，以識別可能需要進一步審查的可疑網絡和高風險活動。

他表示，該機構還在繼續提高對投資數字資產風險的認識，以幫助人們避免被欺騙或利用。

尚達曼稱，「加密資產領域在不斷髮展。金管局一直在密切關注事態發展，並將根據需要繼續調整其規則，以確保監管仍然有效，並與所構成的風險相稱。就投資者而言，他們在交易加密貨幣時應該極其謹慎。」